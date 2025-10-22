EEUU extiende al Pacífico su ofensiva contra supuestas narcolanchas: ya son ocho los ataques extrajudiciales de Trump

El Gobierno de los Estados Unidos ha atacado por octava vez a una supuesta narcolancha, este vez en el Oceano Pacífico, frente a las costas de Colombia. El secretario de Estado, Pete Hegseth, ha informado del ataque a un barco en el que se encontraban dos personas. Son ya, al menos, 34 las personas que han muerto por los ataques extrajudiciales de Trump en aguas internacionales. "Ayer, bajo la dirección del Presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista..