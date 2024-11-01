EEUU: estudiantes sin casa en Los Ángeles | ARTE.tv Documentales  

Se estima que uno de cada cinco estudiantes de Los Ángeles, en California, EEUU ???????? vive en la calle. Las causas son múltiples: el coste de la vida y los alquileres; el precio exorbitante de la educación; y la llegada masiva de estudiantes de entornos desfavorecidos, dispuestos a sacrificarlo todo para labrarse un futuro mejor