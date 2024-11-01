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EEUU: estudiantes sin casa en Los Ángeles | ARTE.tv Documentales

EEUU: estudiantes sin casa en Los Ángeles | ARTE.tv Documentales  

Se estima que uno de cada cinco estudiantes de Los Ángeles, en California, EEUU ???????? vive en la calle. Las causas son múltiples: el coste de la vida y los alquileres; el precio exorbitante de la educación; y la llegada masiva de estudiantes de entornos desfavorecidos, dispuestos a sacrificarlo todo para labrarse un futuro mejor

| etiquetas: eeuu , estudiantes , sin hogar , los ángeles , crisis de vivienda
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1 comentarios
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mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Venga, tenemos un problema global, y no encontramos entre toda la población que somos, los medios y la inteligencia, una solución.
Es porque la especulación inmobiliaria, que es el capitalismo de los bobos, es tremendamente poderoso.
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menéame