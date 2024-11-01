EEUU estudia sancionar a la UNRWA por terrorismo en un nuevo intento de asfixiar a la organización humanitaria

El Gobierno de Donald Trump acusa a la UNRWA de tener vínculos con Hamás. Por su parte, el director de la agencia en Washington señala que la medida sería "tanto sin precedentes como injustificada"...
| etiquetas: eeuu , unrwa , onu , trump , gaza , israel
- Las armas de destrucción masiva en Irak
- Los botes de droga en el Caribe
Llega: UNRWA, esa organizacion terrorista
Vivimos tiempos mas que curiosos... vamos camino a poder llamarle a este siglo, el siglo de "Muerte a la inteligencia!"
Como no empecemos a alejarnos de USA, nos espera un futuro bien negro
No se se, quizas Andorra seria una buena opcion.
A ver si hay suerte y alguno de esos miles de millones de personas le vuela los sesos de una vez, a ver si así deja de decir y hacer subnormalidad es.