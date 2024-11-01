edición general
21 meneos
20 clics
EEUU estudia sancionar a la UNRWA por terrorismo en un nuevo intento de asfixiar a la organización humanitaria

EEUU estudia sancionar a la UNRWA por terrorismo en un nuevo intento de asfixiar a la organización humanitaria

El Gobierno de Donald Trump acusa a la UNRWA de tener vínculos con Hamás. Por su parte, el director de la agencia en Washington señala que la medida sería "tanto sin precedentes como injustificada"...

| etiquetas: eeuu , unrwa , onu , trump , gaza , israel
19 2 0 K 101 actualidad
7 comentarios
19 2 0 K 101 actualidad
Trifasico #2 Trifasico *
De los creadores de
- Las armas de destrucción masiva en Irak
- Los botes de droga en el Caribe
Llega: UNRWA, esa organizacion terrorista

Vivimos tiempos mas que curiosos... vamos camino a poder llamarle a este siglo, el siglo de "Muerte a la inteligencia!"
Como no empecemos a alejarnos de USA, nos espera un futuro bien negro
4 K 65
#3 candonga1
Cosas del Mundo Libre.
2 K 38
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#3 Un buen detector de imbéciles integrales y/o malnacidos.
1 K 29
#1 Bravok1 *
EEUU cáncer mundial.
3 K 37
RoterHahn #6 RoterHahn
A que se espera para que el resto del mundo decida llevar la onu a otro sitio.
No se se, quizas Andorra seria una buena opcion. :troll:
0 K 13
OrialCon_Darkness #5 OrialCon_Darkness
Hostia puta, para el subnormal del zanahorio todo el que no le baile el agua es terrorista...
A ver si hay suerte y alguno de esos miles de millones de personas le vuela los sesos de una vez, a ver si así deja de decir y hacer subnormalidad es.
0 K 10
Catavenenos #7 Catavenenos
Todas estas medidas brutales estan sobre la mesa y Trumpstein las irá sacando conforme necesite desviar la atención mundial de su presencia en la lista de pederastas
0 K 6

menéame