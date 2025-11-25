edición general
EEUU está negociando en Abu Dhabi el plan de paz entre Rusia y Ucrania

El secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll, mantiene conversaciones en Abu Dhabi con el jefe de inteligencia militar de Ucrania y una delegación rusa, como parte del intento de Washington de sellar un acuerdo para poner fin a la guerra del Kremlin. Driscoll y los representantes rusos comenzaron las negociaciones el lunes por la noche, según un funcionario estadounidense y dos personas familiarizadas con la reunión. Estaba previsto que las conversaciones continuaran el martes. Aunque no se ofreció información sobre los miembros qu

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
El secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll, mantiene conversaciones en Abu Dhabi con el jefe de inteligencia militar de Ucrania y una delegación rusa, como parte del intento de Washington de sellar un acuerdo para poner fin a la guerra del Kremlin.


Debe ser la primera reunión con un poco de sentido (lo de reunuirse consigo mismo, no lo acabo de ver). Pero a ver que sale de aquí y si no la montan los pérfidos.
#2 Tunguska08Chelyabinsk13
Obviamente a los pagadores no se les va a llamar, para que digan que no, el acuerdo de paz se tiene que rubricar, con cientos de miles de millones de euros para celebrarlo. Y claro no se puede llamar al que se puede negar. :roll:

PD: Pero si, los paripes de ántes si Rusia, solo eran propaganda,
obmultimedia #3 obmultimedia
EEUU negocia la paz de Ucrania con todos menos con Ucrania.
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#3

Esta vez hay uno de Ucrania. Ahora es que este firme algo y vuelva el inglés a liarla.
