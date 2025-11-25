EEUU está negociando en Abu Dhabi el plan de paz entre Rusia y Ucrania

El secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll, mantiene conversaciones en Abu Dhabi con el jefe de inteligencia militar de Ucrania y una delegación rusa, como parte del intento de Washington de sellar un acuerdo para poner fin a la guerra del Kremlin. Driscoll y los representantes rusos comenzaron las negociaciones el lunes por la noche, según un funcionario estadounidense y dos personas familiarizadas con la reunión. Estaba previsto que las conversaciones continuaran el martes. Aunque no se ofreció información sobre los miembros qu