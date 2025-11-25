EEUU está negociando en Abu Dhabi el plan de paz entre Rusia y Ucrania

El secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll, mantiene conversaciones en Abu Dhabi con el jefe de inteligencia militar de Ucrania y una delegación rusa, como parte del intento de Washington de sellar un acuerdo para poner fin a la guerra del Kremlin. Driscoll y los representantes rusos comenzaron las negociaciones el lunes por la noche, según un funcionario estadounidense y dos personas familiarizadas con la reunión. Estaba previsto que las conversaciones continuaran el martes. Aunque no se ofreció información sobre los miembros qu
Debe ser la primera reunión con un poco de sentido (lo de reunuirse consigo mismo, no lo acabo de ver). Pero a ver que sale de aquí y si no la montan los pérfidos.
PD: Pero si, los paripes de ántes si Rusia, solo eran propaganda,
Esta vez hay uno de Ucrania. Ahora es que este firme algo y vuelva el inglés a liarla.