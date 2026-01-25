EEUU: La economía real más allá de la grandilocuencia de Trump [en]

En medio de toda la grandilocuencia y amenazas sobre Groenlandia en su discurso en Davos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se jactó repetidamente sobre el éxito de la economía estadounidense, que, por supuesto, se debe a él. "El crecimiento está explotando, la productividad está aumentando, la inversión se está disparando, los ingresos están aumentando, la inflación ha sido derrotada", dijo a la reunión de la élite política y financiera del mundo. "Somos el país más caliente del mundo". Y no se refería al calentamiento global.