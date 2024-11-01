edición general
12 meneos
57 clics
EEUU diseñó tres escenarios para la caída de Maduro y ninguno terminaba bien para Venezuela

EEUU diseñó tres escenarios para la caída de Maduro y ninguno terminaba bien para Venezuela

Expertos y diplomáticos temen que el país se sumerja en una espiral de violencia, caos y represalias si el presidente venezolano fuera derrocado, una conclusión que coincide con las simulaciones realizadas hace seis años por la anterior administración Trump

| etiquetas: venezuela , eeuu , maduro , trump
10 2 0 K 124 actualidad
8 comentarios
10 2 0 K 124 actualidad
aupaatu #1 aupaatu *
EEUU nunca a pensado en el bienestar de los Venezolanos ni de los ciudadanos del resto del mundo ,por mucho dinero que gaste en publicitar su libertad de cine,palomitas y su Si vis pacem,para bellum, de su industria de armamento.
7 K 102
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#1 No piensa ni en el bienestar de sus propios ciudadanos.
3 K 46
flyingclown #7 flyingclown
#1 Según Mr. Trump solo quieren recuperar el petroleo venezolano que les pertenece y que según el se lo robaron.
0 K 10
#2 sliana
3? Y los golpes de estado que han estado ejecutando todos estos años no cuentan porque les salieron mal, no?
1 K 19
StuartMcNight #3 StuartMcNight *
Estos se creen que dandole un Nobel de la Paz a Maria Corina ya la van a meter militarmente de presidenta de Venezuela que les va a regalar todo el petroleo a EEUU sin que haya ningun tipo de problemas.

Pero bueno, al menos nos dan las risas recordando a todos los palmeros aquellos que repetian "NO ES POR EL PETROLEO!!! ES POR LA DEMOCRACIA!!!!". Ahora que ya Trump, Rubio, Miller y demas fauna dicen abiertamente "queremos el petroleo". La gimnasia mental es prodigiosa. Asi que a ver por donde salen.
1 K 18
eltoloco #5 eltoloco *
#3 la falacia de la democracia se desmonta en un momento mencionando a cualquiera de las monarquías árabes absolutistas que son aliadas de EEUU, como por ejemplo Arabia Saudí, EAU o Qatar
0 K 10
#6 pirat
Pero nada, nosotros a enriquecerles más consumiendo como posesos toda la porquería tóxica que nos abducen para comprar.
A los anglo-yanki-asesionazis hay que darles donde les duele, en la butxaca...
0 K 8
#8 AMartian
Solo hay que mirar los antecedentes en el robo de petroleo: Irak, Libia, Siria... Para ellos es un final perfecto, además venden armas y luego meten a sus "contratistas"
0 K 8

menéame