EEUU diseñó tres escenarios para la caída de Maduro y ninguno terminaba bien para Venezuela

Expertos y diplomáticos temen que el país se sumerja en una espiral de violencia, caos y represalias si el presidente venezolano fuera derrocado, una conclusión que coincide con las simulaciones realizadas hace seis años por la anterior administración Trump
Pero bueno, al menos nos dan las risas recordando a todos los palmeros aquellos que repetian "NO ES POR EL PETROLEO!!! ES POR LA DEMOCRACIA!!!!". Ahora que ya Trump, Rubio, Miller y demas fauna dicen abiertamente "queremos el petroleo". La gimnasia mental es prodigiosa. Asi que a ver por donde salen.
A los anglo-yanki-asesionazis hay que darles donde les duele, en la butxaca...