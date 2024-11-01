edición general
EEUU desclasifica su Estrategia de Defensa para 2026 y sitúa a China como su principal amenaza

Washington se centra en la defensa del país y exige a sus aliados que asuman el coste de su seguridad. El Pentágono quiere intensificar las capacidades militares en la frontera para luchar contra los cárteles. Quiere garantizarse el control de enclaves estratégicos como el Canal de Panamá, Groenlandia o el Ártico. Estados Unidos ha desclasificado su Estrategia de Defensa Nacional 2026, un documento que redefine las prioridades militares y geopolíticas del país bajo el principio de "paz a través de la fuerza" y con un marcado enfoque America Fir

jonolulu
Su principal amenaza es Donald Trump
Apotropeo
Me parece que a China las gilipolleces de éste tío no le quitan el sueño.
Esperemos a ver contra quién quiere pegarse mañana.
