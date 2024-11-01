edición general
14 meneos
9 clics

EEUU defiende a Israel de acusación de genocidio ante Corte Internacional de Justicia

Estados Unidos intervendrá en el proceso contra Israel por genocidio que fue presentado ante el máximo tribunal de las Naciones Unidas por Sudáfrica, alegando que las acusaciones son falsas y que un fallo contra Israel podría socavar el derecho internacional. La Corte Internacional de Justicia está considerando si la operación militar de Israel en Gaza equivale a genocidio en virtud de un tratado redactado después de la Segunda Guerra Mundial. Israel ha negado enérgicamente las acusaciones.

| etiquetas: eeuu , israel , genocidio , corte penal internacional , palestina
12 2 0 K 161 actualidad
4 comentarios
12 2 0 K 161 actualidad
javibaz #1 javibaz
¿Van a permitir pronunciarse a un país que no reconoce ese tribunal? Que sinsentido todo.
6 K 106
#3 Poligrafo
#1 A eso venia yo, EEUU NO reconoce al corte penal internacional, lo unico que hacen es boicotear a sus miembros bloqueando sus cuentas bancarias, visados, operativa Visa/Mastercard etc etc.
2 K 40
suppiluliuma #4 suppiluliuma
#1#_3 El Tribunal Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional son organismos distintos.
0 K 9
Supercinexin #2 Supercinexin
Deberían citar a todos los acusados de genocidio en una vista inicial para pactar con el Fiscal y reducir los cargos y acortar el proceso, como se hace normalmente en casi todos los juicios.

Luego, el día que vayan a dicha vista inicial, el Fiscal y los abogados de la Acusación no aparecen y, mientras los acusados están esperando, se bombardea el edificio con Double Tap.

Juguemos con sus reglas.
0 K 19

menéame