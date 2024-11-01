EEUU defiende a Israel de acusación de genocidio ante Corte Internacional de Justicia

Estados Unidos intervendrá en el proceso contra Israel por genocidio que fue presentado ante el máximo tribunal de las Naciones Unidas por Sudáfrica, alegando que las acusaciones son falsas y que un fallo contra Israel podría socavar el derecho internacional. La Corte Internacional de Justicia está considerando si la operación militar de Israel en Gaza equivale a genocidio en virtud de un tratado redactado después de la Segunda Guerra Mundial. Israel ha negado enérgicamente las acusaciones.
| etiquetas: eeuu , israel , genocidio , corte penal internacional , palestina
Luego, el día que vayan a dicha vista inicial, el Fiscal y los abogados de la Acusación no aparecen y, mientras los acusados están esperando, se bombardea el edificio con Double Tap.
Juguemos con sus reglas.