edición general
12 meneos
31 clics
EEUU y China se reunirán en Madrid para nuevas negociaciones comerciales la próxima semana

EEUU y China se reunirán en Madrid para nuevas negociaciones comerciales la próxima semana

El Ministerio de Comercio de China confirmó este viernes que el vice primer ministro He Lifeng encabezará del 14 al 17 de septiembre la delegación china

| etiquetas: eeuu , china , madrid
10 2 0 K 119 actualidad
3 comentarios
10 2 0 K 119 actualidad
Asimismov #1 Asimismov
A ver si aprendemos la lección de como tratar a los lluesei.
1 K 28
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Se reúnen en España.

Ojo que en estas cosas no se deja al azar ni el color del papel higiénico.
0 K 16
#3 omega7767
vaya, ¿con lo mal tragado que tiene EEUU a España y se reunen aquí?
0 K 11

menéame