·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9697
clics
La fachosfera regresa realizando una manipulación ATROZ de un gráfico electoral (por mariKarmo)
11315
clics
Discusión con la fachosfera sobre la resistencia armada palestina (acaba con cita a mis superiores)
6211
clics
Nunca más ¿para todos?
7791
clics
"Wonderwall" y la letra de Camilo Sesto "Morir de amor", encajando a la perfección como si esa letra estuviera hecha para esa melodía, CAMILOASIS
5410
clics
La Vuelta (viñeta)
más votadas
422
Vingegaard, líder de La Vuelta, también encabeza la defensa de los manifestantes pro Palestina: “Lo hacen por un motivo”
769
Almeida dice que "no hay genocidio en Gaza" y acusa a izquierda de promover antisemitismo y de querer acabar con Israel
474
La fachosfera regresa realizando una manipulación ATROZ de un gráfico electoral (por mariKarmo)
689
Urtasun defiende retirar a España de Eurovisión si Israel participa: "Si no logramos expulsarla, habrá que tomar medidas"
435
Ayuso sobrepasa todos los límites y acusa al Gobierno de apoyar a los terroristas que han matado a un español en Jerusalén
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
28
clics
EEUU amenaza con entorpecer intereses estratégicos de España por sus vínculos con China y Venezuela
La Administración Trump baraja ejercer presión con Telefónica, Indra, Navantia y Repsol para forzar a Sánchez a "reconducir" las relaciones bilaterales
|
etiquetas
:
eeuu
,
amenaza
,
entorpecer
,
intereses
,
estratégicos
,
españa
,
vínculos
13
3
1
K
146
actualidad
17 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
3
1
K
146
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
Mauro_Nacho
EE.UU. quiere a todos sus aliados sumisos. Tanto China como Venezuela son intereses estratégicos de España, Venezuela tienen grandes reservas de petróleo y China es la gran potencia económica.
7
K
72
#10
Dragstat
#5
aliados
lacayos
1
K
32
#17
Apotropeo
#5
pero luego tienes a los usa llorando porque este año los chinos no le compran soja.
Exigen a los demás lo que ellos no hacen, y cuando lo hacen, es por haber tocado los cojones al mercado y no tener opciones
0
K
9
#2
XtrMnIO
Los de Voxpopuli pidiendo que nos humillemos frente al gringo.
4
K
56
#9
HeilHynkel
¿Es ahora donde vienen todos los NATOntados a hablar de la soberanía de los paises y esas cosas?
4
K
45
#3
kaos_subversivo
Amenaza o extorsiona?
3
K
43
#6
ipanies
Lo esperable sería que TODA la clase política en representación de la sociedad española se revelase contra este chantaje/amenaza, pero los traidores de pulserita se pondrán del lado del chantajista.
Patriotas se hacen llamar los muy hij...
4
K
38
#7
potom
#6
los tienen cogidos por los huevos
1
K
19
#8
ipanies
#7
No suelen llevar la cartera en los huevos precisamente.
1
K
15
#12
Vamohacalmano
#6
Se llama negociar. Los USA tiran hacia su lado por sus intereses y nosotros deberíamos hacer lo mismo: OK yo me alejo de China pero tu dejas de venderle equipo militar a Marruecos.
Pero como nos gobiernan inútiles...
0
K
7
#13
DocendoDiscimus
*
#12
Las amenazas no son negociación. De hecho, son la antítesis de la negociación. Son una forma de FORZAR al otro a aceptar tus términos. La negociación se define como alcanzar acuerdos beneficiosos para ambas partes.
2
K
25
#14
Torrezzno
Volvemos a los bloques. Esta vez EEUU vs China
1
K
17
#4
potom
*
Los españoles no tenemos culpa de lo que este pavo decida unilateralmente...
yo solo metí un sobre en una caja para que hicieran lo que les salga de los huevos
0
K
15
#11
DocendoDiscimus
Deberíamos reactivar el programa nuclear y hacernos con trescientos misiles balísticos, por si acaso.
1
K
13
#1
Morrison
La libertá de la que tanto hablan...
1
K
13
#16
IkkiFenix
Pero si EEUU le compra petroleo a Venezuela, de que hablan...
es.euronews.com/business/2025/03/25/eeuu-pondra-un-arancel-del-25-a-lo
www.bbc.com/mundo/articles/ce8384pme32o
www.economiadigital.es/empresas/eeuu-mayor-importador-petroleo-espana-
0
K
11
#15
Inno
Sanchez, dile a Trump que peligran sus bases militares, y que ofrecerás a los chinos y rusos una a cada uno para defender nuestras fronteras.
Que los BRICS nos abran sus mercados, así como LATAM. Es otra opción mas.
0
K
10
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
aliadoslacayos
Exigen a los demás lo que ellos no hacen, y cuando lo hacen, es por haber tocado los cojones al mercado y no tener opciones
Patriotas se hacen llamar los muy hij...
Pero como nos gobiernan inútiles...
yo solo metí un sobre en una caja para que hicieran lo que les salga de los huevos
es.euronews.com/business/2025/03/25/eeuu-pondra-un-arancel-del-25-a-lo
www.bbc.com/mundo/articles/ce8384pme32o
www.economiadigital.es/empresas/eeuu-mayor-importador-petroleo-espana-