edición general
16 meneos
28 clics
EEUU amenaza con entorpecer intereses estratégicos de España por sus vínculos con China y Venezuela

EEUU amenaza con entorpecer intereses estratégicos de España por sus vínculos con China y Venezuela

La Administración Trump baraja ejercer presión con Telefónica, Indra, Navantia y Repsol para forzar a Sánchez a "reconducir" las relaciones bilaterales

| etiquetas: eeuu , amenaza , entorpecer , intereses , estratégicos , españa , vínculos
13 3 1 K 146 actualidad
17 comentarios
13 3 1 K 146 actualidad
Comentarios destacados:      
Mauro_Nacho #5 Mauro_Nacho
EE.UU. quiere a todos sus aliados sumisos. Tanto China como Venezuela son intereses estratégicos de España, Venezuela tienen grandes reservas de petróleo y China es la gran potencia económica.
7 K 72
Dragstat #10 Dragstat
#5 aliados lacayos
1 K 32
Apotropeo #17 Apotropeo
#5 pero luego tienes a los usa llorando porque este año los chinos no le compran soja.
Exigen a los demás lo que ellos no hacen, y cuando lo hacen, es por haber tocado los cojones al mercado y no tener opciones
0 K 9
XtrMnIO #2 XtrMnIO
Los de Voxpopuli pidiendo que nos humillemos frente al gringo.
4 K 56
HeilHynkel #9 HeilHynkel
¿Es ahora donde vienen todos los NATOntados a hablar de la soberanía de los paises y esas cosas?
4 K 45
#3 kaos_subversivo
Amenaza o extorsiona?
3 K 43
ipanies #6 ipanies
Lo esperable sería que TODA la clase política en representación de la sociedad española se revelase contra este chantaje/amenaza, pero los traidores de pulserita se pondrán del lado del chantajista.
Patriotas se hacen llamar los muy hij...
4 K 38
#7 potom
#6 los tienen cogidos por los huevos
1 K 19
ipanies #8 ipanies
#7 No suelen llevar la cartera en los huevos precisamente.
1 K 15
#12 Vamohacalmano
#6 Se llama negociar. Los USA tiran hacia su lado por sus intereses y nosotros deberíamos hacer lo mismo: OK yo me alejo de China pero tu dejas de venderle equipo militar a Marruecos.

Pero como nos gobiernan inútiles...
0 K 7
DocendoDiscimus #13 DocendoDiscimus *
#12 Las amenazas no son negociación. De hecho, son la antítesis de la negociación. Son una forma de FORZAR al otro a aceptar tus términos. La negociación se define como alcanzar acuerdos beneficiosos para ambas partes.
2 K 25
Torrezzno #14 Torrezzno
Volvemos a los bloques. Esta vez EEUU vs China
1 K 17
#4 potom *
Los españoles no tenemos culpa de lo que este pavo decida unilateralmente...



yo solo metí un sobre en una caja para que hicieran lo que les salga de los huevos
0 K 15
DocendoDiscimus #11 DocendoDiscimus
Deberíamos reactivar el programa nuclear y hacernos con trescientos misiles balísticos, por si acaso.
1 K 13
Morrison #1 Morrison
La libertá de la que tanto hablan...
1 K 13
#15 Inno
Sanchez, dile a Trump que peligran sus bases militares, y que ofrecerás a los chinos y rusos una a cada uno para defender nuestras fronteras. ;) Que los BRICS nos abran sus mercados, así como LATAM. Es otra opción mas.
0 K 10

menéame