EEUU acelera los preparativos para reabrir su embajada en Venezuela

La administración Trump acelera los preparativos para reabrir la embajada de Estados Unidos en Caracas, en un giro diplomático marcado por la captura de Nicolás Maduro y la designación de Delcy Rodríguez como presidenta interina. El Departamento de Estado confirmó que ya se realizan los arreglos necesarios, aunque la decisión final depende del presidente Trump. La sede diplomática estadounidense en Caracas suspendió operaciones en 2019 tras la ruptura de relaciones bilaterales decretada por Nicolás Maduro.