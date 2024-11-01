EE.UU. usó supuestamente a Claude en ataques a Irán pese a veto de Trump

El Departamento de Defensa de EE.UU. desplegó la IA Claude de Anthropic durante la Operación Furia Épica, una ofensiva conjunta con Israel contra Irán el 28 de febrero, solo horas después de que el presidente Trump designara a Anthropic como un "riesgo para la cadena de suministro de seguridad nacional" y ordenara a todas las agencias federales que dejaran de usar sus sistemas de IA.