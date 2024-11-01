edición general
EE.UU. usó supuestamente a Claude en ataques a Irán pese a veto de Trump

El Departamento de Defensa de EE.UU. desplegó la IA Claude de Anthropic durante la Operación Furia Épica, una ofensiva conjunta con Israel contra Irán el 28 de febrero, solo horas después de que el presidente Trump designara a Anthropic como un "riesgo para la cadena de suministro de seguridad nacional" y ordenara a todas las agencias federales que dejaran de usar sus sistemas de IA.

#1 Zamarro
Claro que lo usan, el problema para Trump es que no les dan permiso para usarlo de forma legal, ¿pero desde cuando a este tipo le importa la legalidad?
woody_alien #2 woody_alien
#1 Trump tiene 80 años y no va a llegar a los 90 ¿qué le importa ya un carajo todo? por eso es peligroso, porque sabe que para él no hay futuro.
#3 Zamarro
#2 es un narcisista egolatra, sabe que le queda poco si, y como dices es lo mas peligroso, pero su mente es la de un crio de 5 años, y es MUY manipulable como darle un caramelo.
El no es la cabeza pensante, ni mucho menos, solo el loco que esta a la cabeza, con un monton de locos detras, peor que el.
obmultimedia #5 obmultimedia
#2 No va a llegar ni a los 81 con todo lo que esta pasando. ( ni el ni nadie)
Torrezzno #6 Torrezzno
El "veto" era más bien dentro de EEUU
TipejoGuti #4 TipejoGuti *
Yo no uso gpt pero me parece un chusme para texto, cloud es agéntica, sabe seguir órdenes...no sé yo si es tan fácil como apagar una y comenzar a usar otra para poder seguir matando agustito de un día para otro.
Vamos a lo importante, chorrocientos niños muertos y subiendo,..que la inteligencia tb se puede usar para cosas estúpidas.
