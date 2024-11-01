EE.UU. suministró más del 38% del gas natural llegado a España en agosto, por delante de Argelia y Rusia

EE.UU. suministró más del 38% del gas natural llegado a España el pasado agosto, delante de Argelia (36,4%) y Rusia (7,8%), según el Boletín Estadístico de Enagás. No obstante, en el acumulado del año hasta el 31 de agosto, Argelia es el primer suministrador con el 33%, seguido de EE.UU. (30,7%) y Rusia (12,3%). El gas natural no ha estado incluido dentro de los vetos de la UE contra Rusia, y llega a España procede de contratos a largo plazo con Yamal LNG. Bruselas presentó en mayo el plan para desvincularse totalmente del gas ruso para 2027.