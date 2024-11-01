EE.UU. suministró más del 38% del gas natural llegado a España en agosto, por delante de Argelia y Rusia

EE.UU. suministró más del 38% del gas natural llegado a España el pasado agosto, delante de Argelia (36,4%) y Rusia (7,8%), según el Boletín Estadístico de Enagás. No obstante, en el acumulado del año hasta el 31 de agosto, Argelia es el primer suministrador con el 33%, seguido de EE.UU. (30,7%) y Rusia (12,3%). El gas natural no ha estado incluido dentro de los vetos de la UE contra Rusia, y llega a España procede de contratos a largo plazo con Yamal LNG. Bruselas presentó en mayo el plan para desvincularse totalmente del gas ruso para 2027.
Menos mal que con USA estamos tranquilos porque solo quiere lo mejor para nosotros.
Si el precio USA es congruente, entonces adelante con ello, y si no, que se compre en cualquier otro proveedor de los muchos que hay