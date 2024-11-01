edición general
EE.UU. suministró más del 38% del gas natural llegado a España en agosto, por delante de Argelia y Rusia

EE.UU. suministró más del 38% del gas natural llegado a España el pasado agosto, delante de Argelia (36,4%) y Rusia (7,8%), según el Boletín Estadístico de Enagás. No obstante, en el acumulado del año hasta el 31 de agosto, Argelia es el primer suministrador con el 33%, seguido de EE.UU. (30,7%) y Rusia (12,3%). El gas natural no ha estado incluido dentro de los vetos de la UE contra Rusia, y llega a España procede de contratos a largo plazo con Yamal LNG. Bruselas presentó en mayo el plan para desvincularse totalmente del gas ruso para 2027.

7 comentarios
salteado3 #1 salteado3
Si nos lo vendían los rusos era un peligro porque nos podían hacer chantaje.

Menos mal que con USA estamos tranquilos porque solo quiere lo mejor para nosotros.
rendri #7 rendri
No solo importas gas, importas libertad y democracia por el mundo, el coste da igual
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
Hay un montón de países a los que comprar aparte de Rusia
Si el precio USA es congruente, entonces adelante con ello, y si no, que se compre en cualquier otro proveedor de los muchos que hay
#4 chavi
No se podía adivinar..... xD
platypu #2 platypu
Busca que paso con argelia...
#5 Tecar
A ver para qué si no volaron el Nord Stream, que ya le tenían ganas.
:troll:
AntiTankie #6 AntiTankie *
#5 España no se abastecía de gas a través del Nord Stream; de hecho, era Argelia quien lo suministraba hasta que Sánchez complicó la situación.
