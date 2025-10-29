EE UU revoca la visa de Wole Soyinka, primer africano en ganar el Nobel de Literatura

Soyinka especuló que sus recientes comentarios comparando a Trump con el dictador ugandés Idi Amin —a quien le bastaron 8 años (1971-1979) para dejar 300.000 cadáveres y una nación devastada económica y moralmente, donde el robo, la extorsión y el crimen eran una forma de vida— podrían haber contribuido a la decisión del consulado estadounidense. Soyinka ha pasado varias temporadas en EEUU enseñando en diferentes universidades. En 2016 renunció a su residencia estadounidense en protesta por la elección de Trump como presidente.