edición general
16 meneos
14 clics
EE UU revoca la visa de Wole Soyinka, primer africano en ganar el Nobel de Literatura

EE UU revoca la visa de Wole Soyinka, primer africano en ganar el Nobel de Literatura

Soyinka especuló que sus recientes comentarios comparando a Trump con el dictador ugandés Idi Amin —a quien le bastaron 8 años (1971-1979) para dejar 300.000 cadáveres y una nación devastada económica y moralmente, donde el robo, la extorsión y el crimen eran una forma de vida— podrían haber contribuido a la decisión del consulado estadounidense. Soyinka ha pasado varias temporadas en EEUU enseñando en diferentes universidades. En 2016 renunció a su residencia estadounidense en protesta por la elección de Trump como presidente.

| etiquetas: soyinka , trump
13 3 1 K 86 actualidad
4 comentarios
13 3 1 K 86 actualidad
DarthMatter #1 DarthMatter *
Sólo por sus declaraciones y sus acciones ya era merecedor del Nobel de Sinceridad y Coherencia.
5 K 64
Ludovicio #2 Ludovicio
USA limitando la entrada por "delito" de opinión.
A ver los Trumpeteros que opinan.
1 K 21
Dene #4 Dene
USA cada vez mas se parece a cualquier republica bananera de medio pelo. Y en breve, a una monarquía bananera de medio pelo
0 K 12
#3 angar300
Sinceridad y coherencia no existen en el Nobel. Ni como premio, ni ya siquiera entre el jurado.
0 K 6

menéame