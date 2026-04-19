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EE.UU. mueve 9.000M$ en Bitcoin incautado del hackeo de Bitfinex

EE.UU. mueve 9.000M$ en Bitcoin incautado del hackeo de Bitfinex

El Departamento de Justicia mueve BTC incautados del robo de 2016, uno de los mayores de la historia cripto. El debate sobre una reserva estratégica de Bitcoin vuelve a la mesa.

| etiquetas: eeuu , bitcoin , bitfinex , criptomonedas
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4 comentarios
7 2 0 K 99 actualidad
#1 chavi
No se los han devuelto a sus dueños??

Vaya
3 K 41
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Habida cuenta que cada cosa que toca Trump se convierte en mierda ... yo de los criptobrós iba liquidando.
1 K 26
ur_quan_master #4 ur_quan_master
¿ Estas son las monedas que nos iban a proteger de las arbitrariedades de los gobiernos?
1 K 19
nosomosnaiderl #3 nosomosnaiderl
Criptostories
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menéame