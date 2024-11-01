edición general
7 meneos
9 clics
EE.UU. lanza ejercicios militares en Groenlandia y Alaska

EE.UU. lanza ejercicios militares en Groenlandia y Alaska

El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) y el Comando Norte de EE.UU. anunciaron este lunes el inicio de ejercicios militares bajo el nombre de ‘Arctic Edge 2026’, un entrenamiento conjunto y multidominio que se desarrollará del 23 de febrero al 13 de marzo en Alaska y Groenlandia, en coordinación con Dinamarca. La operación involucrará, además de comandos canadienses y estadounidenses, a agencias como el FBI, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y otros grupos de seguridad en la región. Las zonas claves...

| etiquetas: ejercicios militares , groenlandia , estados unidos , arctic edge 2026
6 1 0 K 89 actualidad
4 comentarios
6 1 0 K 89 actualidad
Javi_Pina #3 Javi_Pina
Esto es como las maniobras Rusas en Bielorrusia antes de la invasión?
1 K 23
Cehona #1 Cehona
Ojo que allí lo blanco, no es coca.
0 K 13
#4 Jotax
Esta claro que Trump no termina su mandato sin armarla internacionalmente
0 K 7
#2 roca
Los americanos son más de fentanilo
0 K 6

menéame