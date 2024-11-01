edición general
EE.UU.: Investigan si hay relación entre el aluminio y vacunas infantiles

Con nuevos cambios probables en el calendario de vacunación recomendado en EEUU durante el próximo año bajo el liderazgo del Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr que ha hecho afirmaciones sin fundamento sobre su relación con alergias y autismo, miembros del comité asesor de vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), seleccionados por Kennedy tras despedir al grupo anterior, sugirieron profundizar en las preocupaciones sobre las sales de aluminio, a pesar de que amplios estudios han demostrado su seguridad

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Malgastando millones de dinero público por parte de Kennedy.

Esto con DOGE no pasaría…
Pointman #2 Pointman
En Ars technica hacían seguimiento de las reuniones del comité y era un espectáculo bochornoso. Kennedy metió a una panda de personajes de cuidado.
themarquesito #5 themarquesito
#2 Se ve que poner a un público y notorio antivacunas de ministro de Sanidad no fue una idea brillante
Premutos73 #3 Premutos73
A lo mejor quieren prohibir el aluminio para que no podamos hacernos gorros y evitar que nos controlen..:tinfoil: :tinfoil:
#4 rafeame
Claro que la hay. Los niños vacunados tienen muchas más probabilidades de sufrir un accidente en la cocina por derramarse encima cacerolas con líquidos hirviendo. ¿Y sabéis de qué están hechos muchos de ellos?
