EE.UU.: Investigan si hay relación entre el aluminio y vacunas infantiles

Con nuevos cambios probables en el calendario de vacunación recomendado en EEUU durante el próximo año bajo el liderazgo del Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr que ha hecho afirmaciones sin fundamento sobre su relación con alergias y autismo, miembros del comité asesor de vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), seleccionados por Kennedy tras despedir al grupo anterior, sugirieron profundizar en las preocupaciones sobre las sales de aluminio, a pesar de que amplios estudios han demostrado su seguridad