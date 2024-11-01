edición general
EE. UU. evalúa incautar más petroleros iraníes para cortar ingresos de Irán

Funcionarios estadounidenses informaron al Wall Street Journal que la administración Trump considera la incautación de buques adicionales que llevan petróleo iraní. Esta acción busca eliminar la principal fuente de ingresos del régimen en Teherán. Washington ya confiscó varios barcos que trasladaban petróleo iraní hacia Venezuela dentro del bloqueo contra petroleros sancionados. Esos buques forman parte de la flota en la sombra que envía petróleo ilícito a China y otros compradores.

#2 Nastar
Esto es pirateria o cuando lo hacen "los buenos" tiene otro nombre?
johel #5 johel *
#2 Cuando la pirateria esta avalada por un gobierno "bueno" son corsarios con patente de corso.
Lo mismo que cuando el ejercito extermino a los indios americanos, aun hoy no es reconocido como un exerminio.
JuanCarVen #10 JuanCarVen
#5 Se llama genocidio, como el del congo.
almoss #7 almoss
#2 Nah... cuando lo hacen los buenos le llaman impartir democracia o algo así
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Piratería, la palabra técnica es piratería.
#6 diablos_maiq
#4 incautar es cuando se lo hacen a incautos
alehopio #1 alehopio
#9 Abajo
Petróleo ilícito a China? Exactamente por qué es ilícito? Estaría bien que China enviase sus propios petroleros a recoger el crudo y que fueran escoltados por la armada china.
Top_Banana #8 Top_Banana
Irán tiene la capacidad de cortar el grifo del petróleo y liarla a nivel mundial.

Le puede salir rana a zanahorio secuestrar esos petroleros.
A.more #3 A.more
Los putos americanos se creen con patente.de.corso. con derecho a robar y a putear a quien quieran
ur_quan_master #11 ur_quan_master
" petroleo ilícito" hay que joderse con el periodismo del mundo libre.
