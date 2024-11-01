EE. UU. evalúa incautar más petroleros iraníes para cortar ingresos de Irán

Funcionarios estadounidenses informaron al Wall Street Journal que la administración Trump considera la incautación de buques adicionales que llevan petróleo iraní. Esta acción busca eliminar la principal fuente de ingresos del régimen en Teherán. Washington ya confiscó varios barcos que trasladaban petróleo iraní hacia Venezuela dentro del bloqueo contra petroleros sancionados. Esos buques forman parte de la flota en la sombra que envía petróleo ilícito a China y otros compradores.
| etiquetas: geopolítica , internacional , guerra , sanciones , economía
Lo mismo que cuando el ejercito extermino a los indios americanos, aun hoy no es reconocido como un exerminio.
Le puede salir rana a zanahorio secuestrar esos petroleros.