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EE. UU. dijo haber ayudado a bombardear un campamento de narcotraficantes en Ecuador. Era una finca lechera
Una investigación del Times plantea dudas sobre una operación que tanto Estados Unidos como Ecuador destacaron como parte de una nueva alianza militar contra los narcotraficantes.
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#2
HeilHynkel
Blanco y en botella ... ¡Cocaína!
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#3
cenutrios_unidos
Atacando otros países y la ONU a por uvas.
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#4
Cehona
#3
La ONU solo ha servido para blanquear el derecho de veto.
No debería existir y menos en un país que ignora el Derecho Internacional
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#5
MiguelDeUnamano
Resumen de la lucha de EEUU contra el narcotráfico:
- Indulto al expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico.
- Bombardeo de barcas de pesca.
- Bombardeo de una lechería.
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#1
el.dani.el
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www.meneame.net/story/ecuador-ee-uu-destruyen-campamento-grupo-disiden
www.meneame.net/story/ee-uu-anuncia-operacion-militar-ecuador-contra-n
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No debería existir y menos en un país que ignora el Derecho Internacional
- Indulto al expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico.
- Bombardeo de barcas de pesca.
- Bombardeo de una lechería.
www.meneame.net/story/ecuador-ee-uu-destruyen-campamento-grupo-disiden
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