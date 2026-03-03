edición general
10 meneos
17 clics

EE. UU. anuncia una operación militar en Ecuador contra el ‘narcoterrorismo’

Estados Unidos y Ecuador llevaron a cabo operaciones militares conjuntas contra “organizaciones designadas como terroristas” en el país sudamericano, según dijo el Pentágono el martes por la noche, en lo que pareció ser una importante ampliación de los ataques unilaterales del ejército estadounidense contra embarcaciones en el mar Caribe y el Pacífico oriental a las que el gobierno de Donald Trump ha acusado de transportar drogas.

| etiquetas: narco , ecuador , sociedad , internacional
8 2 0 K 103 actualidad
6 comentarios
8 2 0 K 103 actualidad
wata #1 wata
EEUU está ampliando sus bases de operaciones tanto, tanto que llegará un momento que implosionará.Es imposible sostener económicamente tantos conflictos tan alejados unos de otros.La caída va a ser brutal.
2 K 35
Ludovicio #4 Ludovicio
#1 En realidad el negocio de EEUU siempre ha sido la guerra. Cada vez que su economía cae empiezan nuevas guerras.

Otra cosa es que está vez les vuelva a salir bien.
3 K 55
wata #5 wata
#4 Si pero porque su fábrica de crear billetes le funciona...Pero el mundo está cambiando y el dólar ya no es lo que era. Y si los países dejan de tener al dólar como referencia se van a comer una mierda.
1 K 24
Herumel #6 Herumel
#1 Si tienes aliados como Feijo, sí que se puede.
0 K 12
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Tanto narco .. yo de Feijoo me iba remojando las barbas.
0 K 13
nemeame #3 nemeame
Van a matar agentes de la CIA? :troll:
0 K 9

menéame