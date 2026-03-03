EE. UU. anuncia una operación militar en Ecuador contra el ‘narcoterrorismo’

Estados Unidos y Ecuador llevaron a cabo operaciones militares conjuntas contra “organizaciones designadas como terroristas” en el país sudamericano, según dijo el Pentágono el martes por la noche, en lo que pareció ser una importante ampliación de los ataques unilaterales del ejército estadounidense contra embarcaciones en el mar Caribe y el Pacífico oriental a las que el gobierno de Donald Trump ha acusado de transportar drogas.