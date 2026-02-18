EE.UU.: el crecimiento del empleo y la inmigración están directamente relacionados, según un nuevo estudio de la Reserva Federal [EN]

Un nuevo análisis de datos reveló la relación directa entre el número de inmigrantes no autorizados en el país y el crecimiento del empleo, lo que significa que no se puede tener uno sin el otro. De hecho, las zonas del país que recientemente experimentaron las mayores desaceleraciones en la inmigración no autorizada también vieron las mayores desaceleraciones en el crecimiento del empleo. Menos inmigrantes también significa menos dinero recaudado en impuestos y menos gasto de consumo: “realmente son algo más que sólo mano de obra”.