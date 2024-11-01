edición general
EE.UU. compartirá inteligencia con Ucrania para ataques a infraestructura rusa

EE.UU. compartirá inteligencia con Ucrania para ataques a infraestructura rusa

Según reporta el Wall Street Journal citando a funcionarios estadounidenses, Estados Unidos comenzará a compartir inteligencia con Ucrania para respaldar ataques de misiles de largo alcance contra instalaciones energéticas rusas. La medida, aprobada por el presidente Donald Trump, busca cortar ingresos y suministro de petróleo a Rusia. Además, funcionarios estadounidenses señalaron que Washington está evaluando el envío de armas de largo alcance, como misiles Tomahawk y Barracuda, aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva.

antesdarle #6 antesdarle
Toda refinería rusa que arda serán menos misiles para asesinar civiles. Excelentes noticias.
5 K 64
#1 Pitchford
La cuestión es, en un intercambio sin contención de ataques a instalaciones energéticas.. ¿quién saldrá perdiendo?
1 K 32
#3 kaos_subversivo
#1 tu y yo. Entre otros
0 K 10
#10 ddomingo
#1 Pues Rusia y Ucrania. Pero vamos es el juego de las guerras de desgaste. Rusia también lo juega cargándose todas las instrucciones ucranianas que puede.
0 K 10
#14 Pitchford
#10 Ambos perderían lógicamente. Ucrania sufriría probablemente una mayor devastación de sus centrales de generación, pero a cambio puede recibir cierto suministro eléctrico desde la UE. Y Rusia tiene además más objetivos de hidrocarburos. A saber cual sería el balance de daños, que dependerá mucho además de la disponibilidad y efectividad de los misiles.
0 K 20
Enésimo_strike #12 Enésimo_strike
#1 tras tres inviernos de ataques sistemáticos a la infraestructura energética ucraniana es Rusia quien tiene más que perder.
1 K 21
#15 Joaker
#12 Ahi esta la clave. Para Ucrania no cambia nada, pero los ciudadanos Rusos van a enfrentarse a una realidad nueva. Y eso que solo sera una fraccion del sufrimiento que estan causando sobre los civiles Ucranianos.
1 K 21
#17 Pitchford
#12 No sé hasta que punto han sido limitados. Habrá que ver si cambia la dinámica..
0 K 20
Dragstat #4 Dragstat
Vamos que quieren que suba el precio del petroleo para poder vender el suyo más caro.
1 K 31
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
#4 ¿Y Trump no se dio cuenta antes y comparte lo datos de inteligencia ahora?
Pero que tonto es xD
0 K 7
Enésimo_strike #13 Enésimo_strike
#4 no, de hecho baja ya que lo que están atacando es la capacidad de refinado, no la extracción de crudo. Y para compensar esa merma tienen que exportar más crudo, que refinan terceros países, a un precio aún menor que el ya rebajado coste de exportación.
1 K 21
#5 Toponotomalasuerte
Como si no se llevase haciendo ya varios años.
Ahh no, que fue zelenski el del nord Stream, los radares antinucleares y esas cosas jajajaja
1 K 21
Ripio #7 Ripio
Se saltan que Ucrania carece de los vectores necesarios para lanzar Tomahawks.
0 K 20
Connect #11 Connect
#7 Ni personal necesario. Eso no lo manda un soldado cualquiera.
0 K 18
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
En 2 semanas!
3 K 19
#9 tierramar
Si atacan infraestructuras energéticas pueden provocar otro desastre nuclear por falta de suministro eléctrico, Zaporynia está ya en situación muy critica .¿A quién perjudica? Europa y Rusia. ¿A quién el importa un pepino? A EEUU!!
0 K 15
#16 CarlosSanchezDiaz
Pero no viene haciéndolo ya?
Una no noticia.
0 K 7

