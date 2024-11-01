EE.UU. compartirá inteligencia con Ucrania para ataques a infraestructura rusa

Según reporta el Wall Street Journal citando a funcionarios estadounidenses, Estados Unidos comenzará a compartir inteligencia con Ucrania para respaldar ataques de misiles de largo alcance contra instalaciones energéticas rusas. La medida, aprobada por el presidente Donald Trump, busca cortar ingresos y suministro de petróleo a Rusia. Además, funcionarios estadounidenses señalaron que Washington está evaluando el envío de armas de largo alcance, como misiles Tomahawk y Barracuda, aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva.
Pero que tonto es
Ahh no, que fue zelenski el del nord Stream, los radares antinucleares y esas cosas jajajaja
Una no noticia.