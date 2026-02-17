edición general
EE. UU., Canadá y México en apuros: ¿qué hay detrás del brote de sarampión en las sedes del Mundial?

Veintiocho personas han muerto en México como consecuencia de un brote de sarampión. Un solo estado en EE. UU., Carolina del Sur, está cerca de alcanzar los 1.000 casos. Canadá, la otra sede organizadora el próximo Mundial de fútbol, perdió el año pasado su calificación como país que eliminó este virus. Mientras la confianza en las agencias sanitarias se erosiona cada vez más, expertos advierten que la “libertad médica” está volviéndose en contra de sus promotores.

pitercio #4 pitercio
Detrás lo que hay es una pandemia de subnormales.
ombresaco #3 ombresaco
La "libertad médica" de vacunación no deja de ser un ejemplo de la "vaya de Chesterton" , pero nos empeñamos en usar como ejemplo los gorriones en China
Javi_Pina #2 Javi_Pina
La libertad avanza
Alegremensajero #1 Alegremensajero
Si se murieran solo los gilipollas antivacunas pues tampoco pasaría nada, pero se llevan por delante a personas inmunodeprimidas que no tienen nada que ver con su mierda de ideología magufa de mierda.
