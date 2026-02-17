EE. UU., Canadá y México en apuros: ¿qué hay detrás del brote de sarampión en las sedes del Mundial?

Veintiocho personas han muerto en México como consecuencia de un brote de sarampión. Un solo estado en EE. UU., Carolina del Sur, está cerca de alcanzar los 1.000 casos. Canadá, la otra sede organizadora el próximo Mundial de fútbol, perdió el año pasado su calificación como país que eliminó este virus. Mientras la confianza en las agencias sanitarias se erosiona cada vez más, expertos advierten que la “libertad médica” está volviéndose en contra de sus promotores.