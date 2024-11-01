·
22
28
EE.UU. autorizó el ataque a la cúpula de Hamás en Qatar
Funcionarios israelíes dijeron el martes a The Jerusalem Post que los funcionarios de EE. UU. sabían sobre el ataque al liderazgo de Hamas en Doha, Qatar, y dieron luz verde a la operación.
eeuu
ataque
hamas
israel
qatar
18
4
0
217
actualidad
11 comentarios
Comentarios destacados:
#2
pip
¿qué autoridad tiene EEUU para "autorizar" un ataque en Qatar?
7
K
106
#4
Verdaderofalso
#2
el faro de occidente y de la libertad
1
K
34
#6
kaos_subversivo
#2
ante israel? Toda
0
K
11
#9
sarri
#2
La que emana de la constitución (la constitución de bases por todo el planeta claro)
0
K
9
#10
Pitchford
#2
La del jefe respecto de un subordinado..
0
K
15
#1
NPCMeneaMePersigue
Boycott EEUU
Boicot Estadounidenses ya
Nada de hablar en inglés con ellos en España
1
K
31
#7
ipanies
Entonces Israel ha ejecutado un ataque proxy de EE.UU. sobre palestinos en suelo qatarí... Y aquí no pasa nada, oigan!!! Circulen!!!!
Aislamiento internacional de los sionistas y sus complices ya!!!!
1
K
30
#5
Asimismov
*
Cuando lis cataríes quieran devolver el golpe a lsrael, sus cazas no funcionarán.
Esos cataríes que destrozaron Síria para que pudiera pasar su gaseoducto al Mediterráneo. Que se enteren que los lluesei no se venden, solo se alquilan.
1
K
23
#3
RoterHahn
Están locos estos Israelíes.
0
K
12
#8
TripleXXX
Sus muertos a caballo. Últimamente el aeropuerto de Doha es de los que mas usamos mi familia y yo y nunca pensé que no fuese una ciudad muy segura.
0
K
7
#11
luckyy
*
Pues que respondan los cataries
0
K
7
