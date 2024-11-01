edición general
22 meneos
28 clics
EE.UU. autorizó el ataque a la cúpula de Hamás en Qatar

EE.UU. autorizó el ataque a la cúpula de Hamás en Qatar

Funcionarios israelíes dijeron el martes a The Jerusalem Post que los funcionarios de EE. UU. sabían sobre el ataque al liderazgo de Hamas en Doha, Qatar, y dieron luz verde a la operación.

| etiquetas: eeuu , ataque , hamas , israel , qatar
18 4 0 K 217 actualidad
11 comentarios
18 4 0 K 217 actualidad
Comentarios destacados:    
pip #2 pip
¿qué autoridad tiene EEUU para "autorizar" un ataque en Qatar?
7 K 106
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#2 el faro de occidente y de la libertad
1 K 34
#6 kaos_subversivo
#2 ante israel? Toda
0 K 11
#9 sarri
#2 La que emana de la constitución (la constitución de bases por todo el planeta claro)  media
0 K 9
#10 Pitchford
#2 La del jefe respecto de un subordinado..
0 K 15
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Boycott EEUU

Boicot Estadounidenses ya

Nada de hablar en inglés con ellos en España
1 K 31
ipanies #7 ipanies
Entonces Israel ha ejecutado un ataque proxy de EE.UU. sobre palestinos en suelo qatarí... Y aquí no pasa nada, oigan!!! Circulen!!!!
Aislamiento internacional de los sionistas y sus complices ya!!!!
1 K 30
Asimismov #5 Asimismov *
Cuando lis cataríes quieran devolver el golpe a lsrael, sus cazas no funcionarán.
Esos cataríes que destrozaron Síria para que pudiera pasar su gaseoducto al Mediterráneo. Que se enteren que los lluesei no se venden, solo se alquilan.
1 K 23
RoterHahn #3 RoterHahn
Están locos estos Israelíes. :-|
0 K 12
TripleXXX #8 TripleXXX
Sus muertos a caballo. Últimamente el aeropuerto de Doha es de los que mas usamos mi familia y yo y nunca pensé que no fuese una ciudad muy segura.
0 K 7
#11 luckyy *
Pues que respondan los cataries
0 K 7

menéame