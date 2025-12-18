edición general
10 meneos
12 clics
EE. UU.: Agentes federales del ICE enmascarados socavan el estado de derecho (Eng)

EE. UU.: Agentes federales del ICE enmascarados socavan el estado de derecho (Eng)

Los agentes federales de inmigración de Estados Unidos ahora suelen operar enmascarados y sin identificación visible, lo que agrava la naturaleza abusiva e irresponsable de la campaña de deportación masiva de la administración Trump, afirmó hoy Human Rights Watch. La naturaleza indefinida y generalizada de estas prácticas es fundamentalmente incompatible con las obligaciones de Estados Unidos de garantizar que se investiguen los abusos de la fuerzas del Orden

| etiquetas: eeuu , ice , máscaras , delito , fuerzas del orden , agentes federales
6 4 0 K 123 CamisaParda
1 comentarios
6 4 0 K 123 CamisaParda
#1 Mosquitón
Da igual el día que leas esto.
0 K 6

menéame