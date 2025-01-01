Eduardo Casanova presenta su primera serie 'Silencio', con vampiras para romper tabúes sobre las mujeres con VIH

Eduardo Casanova ha presentado su primera miniserie de televisión. La ficción, que lleva por nombre Silencio, llega como un retrato que alude a la fantasía y al mito de los vampiros para plantear una metáfora sobre el estigma y el mutismo que planean alrededor de pandemias como la de un sida con auge en los años 80 mediante la historia de unas hermanas vampiras que, en el siglo XIV, hablan en lenguaje inclusivo y toman lorazepam para poder dormir, bocabajo. “La serie busca romper el silencio de las personas seropositivas”, apunta el cineasta.