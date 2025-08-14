·
Eduardo Bolsonaro advirtió que Estados Unidos impondrá más sanciones y aranceles a Brasil por el juicio contra su padre
El hijo del ex presidente Jair Bolsonaro afirmó que no ve posibilidad de reducir los aranceles estadounidenses a Brasil sin concesiones de la Corte Suprema
|
etiquetas
:
golpe de estado
,
asalto al planalto
,
bolsonaro
,
trump
,
aranceles
,
brasil
8 comentarios
#3
BurraPeideira_
Si en vez de meterle prisión domiciliaria lo metieran en una cárcel brasileña a dormir en el suelo de un pasillo se le quitaba la tontería.
4
K
64
#5
Albarkas
#3
Y a su padre, también.
2
K
42
#8
Dragstat
#3
me temo que en muchas cárceles brasileñas, tener que dormir en el suelo sería el menor de tus problemas. Imagino que estos irían a las de lujo.
0
K
20
#2
Toponotomalasuerte
Muy patriotas y mucho patriotas.
La regresía actúa igual en todas partes, y mira que hay subnormales que los veneran!
2
K
27
#1
Cehona
El Centurión ha hablado.
0
K
15
#7
Marisadoro
Jail Bolsonaro
0
K
11
#4
Albarkas
Pues solo por eso aún le tendrían que apretar más.
0
K
10
#6
anonimo115
El estado de derecho en brasil siempre en juego por bolsonaro y Trump
0
K
10
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
