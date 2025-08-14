edición general
Eduardo Bolsonaro advirtió que Estados Unidos impondrá más sanciones y aranceles a Brasil por el juicio contra su padre

El hijo del ex presidente Jair Bolsonaro afirmó que no ve posibilidad de reducir los aranceles estadounidenses a Brasil sin concesiones de la Corte Suprema

#3 BurraPeideira_
Si en vez de meterle prisión domiciliaria lo metieran en una cárcel brasileña a dormir en el suelo de un pasillo se le quitaba la tontería.
#5 Albarkas
#3 Y a su padre, también.
Dragstat #8 Dragstat
#3 me temo que en muchas cárceles brasileñas, tener que dormir en el suelo sería el menor de tus problemas. Imagino que estos irían a las de lujo.
#2 Toponotomalasuerte
Muy patriotas y mucho patriotas.
La regresía actúa igual en todas partes, y mira que hay subnormales que los veneran!
Cehona #1 Cehona
El Centurión ha hablado.
#7 Marisadoro
Jail Bolsonaro
#4 Albarkas
Pues solo por eso aún le tendrían que apretar más.
anonimo115 #6 anonimo115
El estado de derecho en brasil siempre en juego por bolsonaro y Trump
