Edadismo: No hay seguros privados para la gente mayor

Cada vez más personas mayores en España descubren que, cuando más necesitan un seguro de salud, las puertas se les cierran o los precios se disparan. En mi intervención analizo cómo las aseguradoras privadas aplican criterios de riesgo que terminan convirtiéndose en una forma de discriminación por edad.

#1 soberao
Mas que edadismo demuestra que los seguros privados son un fraude que solo buscan tu dinero y en cuanto les necesitas se echan fuera. Hay que huir de esta gente como de la peste.
#6 Nadasdy
El titular ya contradice la entradilla diciendo que lo hay pero a precios desorbitados.

Yo llevo más de 20 años con una póliza de salud.. y oh, sorpresa! Ya pasaba lo mismo!! La edad influye en la prima del seguro y en las normas de contratación!!

Mi suerte, quizá, fue que trabajaba en el sector y me advirtieron de la posible deriva sanitaria.

Que sepáis también que existe la indisputabilidad de las pólizas de salud.. pasado cierto tiempo la compañía no puede anular la póliza unilateralmente. Es una medida de protección al asegurado... Para que no ocurra lo que dice #1 ( que por cierto es una gran cuñadez, dicho sea de paso).
#14 Nadasdy
#8 la noticia que enlazas habla de datos generales. Habría que ver si esas anulaciones están dentro del periodo de disputabilidad o no, las condiciones generales y particulares...

#9 las compañías claro que anulan pólizas, si pueden, cuando la siniestralidad se dispara. Es normal también que si no pueden anular, suba el precio. Cómo dicen en otros comentarios, es un negocio.

Lo que hay que hacer es leerse lo que se contrata, comparar, buscar asesoramiento de profesionales. Mi póliza, que…   » ver todo el comentario
Cehona #9 Cehona
#6 Las compañias no te anulan la poliza, te suben los precios y eres tu el que se va.
yopasabaporaqui #7 yopasabaporaqui
#1 Quién lo iba a imaginar con lo bien que cumplen con los seguros de coche..
Alakrán_ #11 Alakrán_
#1 Esto es como el seguro de los "muertos" que lleva mi madre pagando más 40 años, y ahora le piden 800€ al año. Todo un fraude.
#3 Nastar
No voy a defender a las mutuas ni aseguradoras, que valientes hideputas son, pero los mismos criterios de rentabilidad y riesgo aplican a los de auto para jovenes/noveles por ejemplo....es una practica habitual.... Son como los bancos, te ofrecen el paraguas cuando esta despejado y te lo quitan cuando llueve
Alakrán_ #12 Alakrán_
#3 Es lógico que si alguien quiere hacerse un seguro médico privado con 80 años le pidan una barbaridad, pero y al asegurado que lleve 50 años pagando seguro médico no está justificado, debería existir una ley que tuviera en cuenta la antigüedad del asegurado, ya que al final, convierte a los asegurados ancianos en rehenes del seguro.
#13 MenéameParaLosFascistas
#3 Por eso no se puede confiar en la iniciativa privada para ofrecer servicios esenciales.
Nómada_sedentario #4 Nómada_sedentario
Que es un puto negocio, joder!
No lo digo por Facua. Lo digo por los gilipollas que no contemplan la subida de precio que deberán abonar cuando de verdad lo necesiten (enfermedades crónicas, enfermedades graves).
#15 fremen11 *
#4 Y un negocio que funciona por beneficios, y se sólo se consiguen subiendo la póliza a medida que das más partes, pongo la analogía por ser más simple de visualizar el negocio

Y por eso deberíamos de luchar más por nuestro sistema público.,.
#5 BoosterFelix
La solución es tener mas hijos, y votar mas capitalismo, mas monarquía, mas precariedad y mas pobreza, con vuestros votos y con vuestros hijos. Votad a Abascal.
#10 DotorMaster
Y no solo la gente mayor. Es que hay gente que se cree que para un seguro por el que pagas 50€ al mes es rentable darte un tratamiento de 5000€

Pringaos, que para la sanidad privada solo es rentable el que va con la tarjeta por delante y dice "cuánto hay que pagar, será per diners?".

Los pobres que pagan una pequeña cuota no son rentables.
ostiayajoder #2 ostiayajoder
Pues ya vereis q risas cuando privaticen la sanidad.
#16 sliana
Un seguro es un negocio que se basa en estadísticas para cobrar por un producto que no te tiene que dar. Si te lo tiene que dar no eres rentable y no te aseguran. No son una ong.
