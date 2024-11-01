Edadismo: No hay seguros privados para la gente mayor  

Cada vez más personas mayores en España descubren que, cuando más necesitan un seguro de salud, las puertas se les cierran o los precios se disparan. En mi intervención analizo cómo las aseguradoras privadas aplican criterios de riesgo que terminan convirtiéndose en una forma de discriminación por edad.
| etiquetas: facua , sanidad privada , aseguradoras , edadismo
Yo llevo más de 20 años con una póliza de salud.. y oh, sorpresa! Ya pasaba lo mismo!! La edad influye en la prima del seguro y en las normas de contratación!!
Mi suerte, quizá, fue que trabajaba en el sector y me advirtieron de la posible deriva sanitaria.
Que sepáis también que existe la indisputabilidad de las pólizas de salud.. pasado cierto tiempo la compañía no puede anular la póliza unilateralmente. Es una medida de protección al asegurado... Para que no ocurra lo que dice #1 ( que por cierto es una gran cuñadez, dicho sea de paso).
#9 las compañías claro que anulan pólizas, si pueden, cuando la siniestralidad se dispara. Es normal también que si no pueden anular, suba el precio. Cómo dicen en otros comentarios, es un negocio.
Lo que hay que hacer es leerse lo que se contrata, comparar, buscar asesoramiento de profesionales. Mi póliza, que… » ver todo el comentario
No lo digo por Facua. Lo digo por los gilipollas que no contemplan la subida de precio que deberán abonar cuando de verdad lo necesiten (enfermedades crónicas, enfermedades graves).
Y por eso deberíamos de luchar más por nuestro sistema público.,.
Pringaos, que para la sanidad privada solo es rentable el que va con la tarjeta por delante y dice "cuánto hay que pagar, será per diners?".
Los pobres que pagan una pequeña cuota no son rentables.