Edadismo laboral: los mayores de 45 años suponen el 58% de los parados en el mes de noviembre

Los mayores de 45 años parecen ser invisibles para algunas empresas, y así lo demuestran los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que confirman que en noviembre, la contratación de este grupo de personas ha disminuido. De los 2.424.961 parados españoles registrados en el mes de noviembre, los sénior representan un 58 %.
| etiquetas: edadismo laboral , paro , mayores de 45 años , desempleo
datosmacro.expansion.com/paro-epa/espana
Oye, ti estás bien?
Ahora en serio, algunos se piensan que con 50 años es super sencillo cambiar de profesión y hacer todo tipo de trabajos.
El que haya tenido en el pasado un trabajo que le haya dejado secuelas físicas, móntalo en una bici o patinete a repartir hamburguesas premium a pijos que no son capaces de bajar a la esquina a recoger su cena. Claro que sí.