edición general
6 meneos
13 clics
Edadismo laboral: los mayores de 45 años suponen el 58% de los parados en el mes de noviembre

Edadismo laboral: los mayores de 45 años suponen el 58% de los parados en el mes de noviembre

Los mayores de 45 años parecen ser invisibles para algunas empresas, y así lo demuestran los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que confirman que en noviembre, la contratación de este grupo de personas ha disminuido. De los 2.424.961 parados españoles registrados en el mes de noviembre, los sénior representan un 58 %.

| etiquetas: edadismo laboral , paro , mayores de 45 años , desempleo
5 1 0 K 45 actualidad
6 comentarios
5 1 0 K 45 actualidad
BastardWolf #5 BastardWolf *
#_1 ya te llegara a ti, que envejecer es algo universal...
0 K 11
#6 covacho *
A ver si resulta que el 60% de los ciudadanos en edad laboral tiene más de 45 años

datosmacro.expansion.com/paro-epa/espana
0 K 8
Gadfly #3 Gadfly
hoy te has levantado dispuesto a decir el mayor número de chorradas posibles. Ánimo. Vas por buen camino
0 K 7
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
no quieren trabajar o no pueden trabajar? les pasamos listado de empleos que sólo cubren inmigrantes? esa clase media aspiracional que no considera para ella según qué determinados trabajos... que se hagan autónomos, riders, repartidores, etc.!! son carne de academia de oposiciones, si no, mirad el perfil de edad cuando salen en las noticias preguntando a gente que se presenta a oposiciones. los nuevos ninis mantenidos vía impuestos con el trabajo de los jóvenes
3 K 1
#2 sald64059
#1 osea,cque un tío de 50 años con 25 30 años cotizados para ti es un Nini porque no encuentra trabajo de lo "suyo" así que según tú, la solución es hacerse raider...
Oye, ti estás bien?
5 K 50
emegece #4 emegece
#2 a ver, haces rider a los parados de 50 años y, poco a poco, vas bajando las futuras jubilaciones entre los que les da un paro cardiaco y los que son atropellados.

Ahora en serio, algunos se piensan que con 50 años es super sencillo cambiar de profesión y hacer todo tipo de trabajos.
El que haya tenido en el pasado un trabajo que le haya dejado secuelas físicas, móntalo en una bici o patinete a repartir hamburguesas premium a pijos que no son capaces de bajar a la esquina a recoger su cena. Claro que sí.
0 K 13

menéame