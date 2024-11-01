Edadismo laboral: los mayores de 45 años suponen el 58% de los parados en el mes de noviembre

Los mayores de 45 años parecen ser invisibles para algunas empresas, y así lo demuestran los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que confirman que en noviembre, la contratación de este grupo de personas ha disminuido. De los 2.424.961 parados españoles registrados en el mes de noviembre, los sénior representan un 58 %.