Ecuador termina el 2025 con un nuevo récord de asesinatos, al contabilizar hasta el 19 de diciembre 8.847 homicidios, una escalada de violencia sin precedentes que las autoridades atribuyen a la disputa de poder y territorio entre bandas de crimen organizado. Mientras que Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED, en inglés) indicó en un informe que Ecuador registraría a finales de 2025 la tasa de homicidios más alta de toda América Latina por tercer año consecutivo, «rompiendo así su propio récord».