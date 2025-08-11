Ecuador: Presidente Noboa carga contra la Corte Constitucional, uno de sus contrapesos

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa convocó para este 12 de agosto una manifestación contra la Corte Constitucional luego de que la institución suspendiera provisionalmente algunos artículos de tres leyes promovidas por el mandatario. Organismos internacionales señalan que una democracia no puede sobrevivir sin un poder judicial independiente, mientras que exjueces de la misma Corte Constitucional advierten serias amenazas ante el discurso y acciones del presidente.