Ecuación española: suprimir clases de matemáticas para ser más pobres [OP]

No es un bulo. No es una inocentada. No es una errata. No es una cláusula del estado de alarma. Es una torpeza muy perjudicial. La matemática es la materia prima que sustenta todos los sistemas y desarrollos que vertebran nuestra era del 'big data'. Es imposible en el mundo de hoy y en el de mañana que pueda ser próspero un país débilmente formado en los fundamentos matemáticos y en el pensamiento computacional.