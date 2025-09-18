edición general
El ecosistema reaccionario en la batalla cultural educativa

La escuela pública, construida durante décadas de luchas sociales y pedagógicas, vive hoy una ofensiva silenciosa. Think tanks, fundaciones y sindicatos conservadores han tejido un ecosistema de poder que cuestiona consensos básicos —la inclusión, la equidad, la coeducación— y que, con apariencia de neutralidad técnica, logra incluso penetrar en espacios de izquierda.

#1 lordban
"logra incluso penetrar en espacios de izquierda."

Debería hacer saltar todas las alarmas que se consideren las escuelas como feudo exclusivo de una ideología, y que el problema es que deje de serlo.
ostiayajoder #3 ostiayajoder
#1 la gente joven historicamente ha sido rebelde. Desde 1939, al menos.

Sino eres capaz de entender una tendencia tan PUTISIMAMENTE BASICA del contexto de esa frase no me extraña q la derecha saque tantos votos...
#4 lordban
#3 Precisamente la gente joven es rebelde sí, y ahora está virando a ideologías contrarias a la "izquierda" para rebelarse, y justamente es de esto de lo que se quejan en este articulo, la rebeldía que no gusta al profesorado. Los chavales están de paso, son los profesores los que consideran que las escuelas son su espacio de "izquierdas".
ostiayajoder #5 ostiayajoder
#4 historicamente siempre ha sido lo rebelde ser de izquierdas desde hace generaciones, es por eso q se considera q la juventud comunmente sea de izquierdas. Ha dejado de serlo. Y son los profesores los q dicen q la juventud siempre ha sido de izquierdas y ahora no.

Ya.
#7 lordban
#5 Históricamente es básicamente un siglo, lo que históricamente es en realidad nada y menos. Este ciclo social es uno más, no somos el ombligo de la historia. En general los chavales se rebelan contra la autoridad porque existe un instinto humano que fuerza a los chavales a revelarse contra sus padres como mecanismo de crecimiento, para que no sean niños de mamá toda la vida y se independicen. Este mecanismo biológico en el contexto social conflagra la autoridad paterna con la autoridad social…   » ver todo el comentario
Romfitay #2 Romfitay
El problema de la escuela pública de "izquerda" es que, para confrontar cualquier crítico, se le tilde de reaccionario.

Lo más reaccionario es conseguir que no se adquieran conocimientos, porque entonces, los padres que puedan llevarán a sus hijos, pagando, a centros privados en que les formen.
DrEvil #6 DrEvil
Muchos y muchas docentes trabajamos en condiciones poco favorables — [...], creciente diversidad de alumnado
Vaya, yo pensaba que la diversidad era un logro, no una condición poco favorable para la docencia. Menudo chasco.

Se han constituido como un lobby organizado, con recursos financieros, con agenda y cuidadosamente camuflado bajo una pretendida apariencia de neutralidad técnica.
Le dijo la sartén al cazo.

La marca de moda: educación «basada en evidencias», presentada

…   » ver todo el comentario
#8 Empakus
Tenemos un problema gordo con la ideologización del cuerpo de funcionarios docentes...
Éstos han demostrado ser fuertemente adscritos a ideologías políticas de izquierdas y desde hace décadas han estado impulsando visiones y reformas, orientadas a la aplicación de métodos experimentales educativos.
Después de suficiente tiempo aplicando estás reformas, que bien merecen un pacto de estado, la realidad es demoledora... Los informes PISA nos están devolviendo una inequívoca imagen de degradación…   » ver todo el comentario
