El ecosistema reaccionario en la batalla cultural educativa

La escuela pública, construida durante décadas de luchas sociales y pedagógicas, vive hoy una ofensiva silenciosa. Think tanks, fundaciones y sindicatos conservadores han tejido un ecosistema de poder que cuestiona consensos básicos —la inclusión, la equidad, la coeducación— y que, con apariencia de neutralidad técnica, logra incluso penetrar en espacios de izquierda.
Debería hacer saltar todas las alarmas que se consideren las escuelas como feudo exclusivo de una ideología, y que el problema es que deje de serlo.
Sino eres capaz de entender una tendencia tan PUTISIMAMENTE BASICA del contexto de esa frase no me extraña q la derecha saque tantos votos...
Ya.
Lo más reaccionario es conseguir que no se adquieran conocimientos, porque entonces, los padres que puedan llevarán a sus hijos, pagando, a centros privados en que les formen.
Vaya, yo pensaba que la diversidad era un logro, no una condición poco favorable para la docencia. Menudo chasco.
Se han constituido como un lobby organizado, con recursos financieros, con agenda y cuidadosamente camuflado bajo una pretendida apariencia de neutralidad técnica.
Le dijo la sartén al cazo.
La marca de moda: educación «basada en evidencias», presentada
Éstos han demostrado ser fuertemente adscritos a ideologías políticas de izquierdas y desde hace décadas han estado impulsando visiones y reformas, orientadas a la aplicación de métodos experimentales educativos.
Después de suficiente tiempo aplicando estás reformas, que bien merecen un pacto de estado, la realidad es demoledora... Los informes PISA nos están devolviendo una inequívoca imagen de degradación