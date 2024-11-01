edición general
Los economistas liberales defendían el trabajo infantil igual que se oponen ahora a la subida del salario mínimo

Hace 100 años los economistas liberales defendían la libertad de los niños de ser explotados por empresarios con exactamente los mismos argumentos que se oponen hoy día a la subida del salario mínimo o a la reducción de la jornada laboral.

Verdaderofalso
#3 seguimos preguntando

Porque Marx, en algunos textos, habló de integrar a los niños y adolescentes al trabajo ligero como parte de una educación socialista integral que combinara:
 • educación general,
 • trabajo práctico no explotador,
 • y actividad física.

Para Marx (y Engels), el trabajo era una actividad formativa, no una explotación.
Pensaban en un tipo de participación no peligrosa, no forzada, y siempre acompañada de educación obligatoria.
Leon_Bocanegra
#5 No, no es cierto que Karl Marx defendiera el trabajo infantil.


Marx escribió que, en una sociedad socialista futura, podría existir una forma de participación laboral educativa para adolescentes, combinada con:

escuela obligatoria

formación técnica

trabajo ligero y no explotador

horarios limitados

bajo supervisión del Estado


La idea era similar a lo que hoy llamaríamos formación profesional dual o tareas productivas educativas, no trabajo infantil industrial.

En el…   » ver todo el comentario
alkalin
#3 No intoxiques:

Sí, es cierto que Karl Marx escribió una idea muy similar a esa, principalmente en el contexto de su crítica al sistema capitalista y su visión de una sociedad futura ("racional" o comunista).

La cita exacta o más cercana que se atribuye a Marx en El Capital, Volumen I, al discutir las Leyes Fabriles inglesas, es:

"De la fábrica ha brotado, como lo demostraremos in extenso más adelante, el germen de la educación del porvenir, educación que para todos los…   » ver todo el comentario
Leon_Bocanegra
#5 Mientes, para sorpresa de nadie.
millanin
#3 #5 En ese capítulo, entre otras cosas, se denunciaba la explotación de las mujeres y los niños. Marx defendía la educación en el trabajo como parte de la educación. No defendía el trabajo infantil y mucho menos la explotación infantil.

www.nodo50.org/garibaldi/contenido/Marx/c18.html#fnB235
ingenierodepalillos
#5 Si aprovecha este hilo y sigue negando todo lo que se puede contrastar fácilmente, puede aprender un montón de historia sin ni siquiera investigar, es usted un genio.
Findeton
Karl Marx también defendía el trabajo infantil.
Verdaderofalso
#1 rápida búsqueda en ChatGPt

Marx NO defendía la explotación infantil

Marx condenó repetidamente:
 • La explotación capitalista de niños en fábricas.
 • Las jornadas de 12–16 horas.
 • Las condiciones inhumanas de trabajo infantil en minas y talleres.

Por ejemplo, en El Capital critica duramente cómo el capitalismo destruye la vida de los niños y denuncia que su empleo responde a la búsqueda de mano de obra barata por parte de los capitalistas.
Findeton
#2 “La introducción temprana de los niños al trabajo productivo, dentro de los límites establecidos por su desarrollo físico, es uno de los medios más poderosos para transformar la sociedad.”

Capital, Vol. I, Ch. 13
Leon_Bocanegra
#1 Mientes, para sorpresa de nadie.
2 K 31
Findeton
#4 No, Marx defendía el trabajo infantil. Decía que debía ser regulado y que era importante que los niños empezaran pronto a trabajar para aprender a producir.
ingenierodepalillos
#1 En su contexto, Marx criticó duramente la explotación infantil en el capitalismo, consideraba que el trabajo, bajo condiciones reguladas, era un elemento fundamental para el desarrollo humano y que la prohibición general era incompatible con la gran industria, en una época en la que el trabajo infantil era normal, gracias al M.E.V. hablamos de un señor del siglo diecinueve, que trataba de hacer entender ideas modernas para la época a gente no tan avanzada, por contextualizar y tal.
Nachodemieres
#1 Bulazo nivel premium, mientes sobre lo fundamental(no defendia el trabajo infantil que se efectuaba en su epoca),manipulas sus argumentos para intentar defender lo que hacían tus amados capitalistas liberales(esclavismo infantil, esclavismo colonial y esclavismo racial y todo sin refutar ni una coma del video.
ehizabai
#1 ¿Sigues con eso? Una cita descontextualizada de Marx. No hay más. Hace meses que te lo dije.
Sé honesto, Findenton. Si necesitas mentir para mantener tus posiciones, no merece la pena.
