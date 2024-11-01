Los economistas liberales defendían el trabajo infantil igual que se oponen ahora a la subida del salario mínimo

Hace 100 años los economistas liberales defendían la libertad de los niños de ser explotados por empresarios con exactamente los mismos argumentos que se oponen hoy día a la subida del salario mínimo o a la reducción de la jornada laboral.
| etiquetas: economistas liberales , explotacion infantil , salario minimo
Porque Marx, en algunos textos, habló de integrar a los niños y adolescentes al trabajo ligero como parte de una educación socialista integral que combinara:
• educación general,
• trabajo práctico no explotador,
• y actividad física.
Para Marx (y Engels), el trabajo era una actividad formativa, no una explotación.
Pensaban en un tipo de participación no peligrosa, no forzada, y siempre acompañada de educación obligatoria.
Marx escribió que, en una sociedad socialista futura, podría existir una forma de participación laboral educativa para adolescentes, combinada con:
escuela obligatoria
formación técnica
trabajo ligero y no explotador
horarios limitados
bajo supervisión del Estado
La idea era similar a lo que hoy llamaríamos formación profesional dual o tareas productivas educativas, no trabajo infantil industrial.
En el… » ver todo el comentario
Sí, es cierto que Karl Marx escribió una idea muy similar a esa, principalmente en el contexto de su crítica al sistema capitalista y su visión de una sociedad futura ("racional" o comunista).
La cita exacta o más cercana que se atribuye a Marx en El Capital, Volumen I, al discutir las Leyes Fabriles inglesas, es:
"De la fábrica ha brotado, como lo demostraremos in extenso más adelante, el germen de la educación del porvenir, educación que para todos los… » ver todo el comentario
www.nodo50.org/garibaldi/contenido/Marx/c18.html#fnB235
Marx NO defendía la explotación infantil
Marx condenó repetidamente:
• La explotación capitalista de niños en fábricas.
• Las jornadas de 12–16 horas.
• Las condiciones inhumanas de trabajo infantil en minas y talleres.
Por ejemplo, en El Capital critica duramente cómo el capitalismo destruye la vida de los niños y denuncia que su empleo responde a la búsqueda de mano de obra barata por parte de los capitalistas.
Capital, Vol. I, Ch. 13
Sé honesto, Findenton. Si necesitas mentir para mantener tus posiciones, no merece la pena.