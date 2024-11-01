La economía secreta de Taiwán que pocos entienden  

En este episodio analizamos el sorprendente salto del dólar taiwanés, que llegó a apreciarse más de un 8 % en apenas 48 horas, un evento que ha sacudido a los mercados internacionales. Más allá de los titulares, explicamos qué hay detrás de este movimiento: la entrada de capital extranjero, la presión sobre las aseguradoras taiwanesas, el papel de EE. UU. y, sobre todo, la importancia de la balanza por cuenta corriente de Taiwán, una de las más sólidas del mundo. Un repaso claro y directo para entender cómo funciona realmente la economía ta