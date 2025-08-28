Por una economía orientada hacia el bienestar de las personas y del planeta, más allá del crecimiento

La Conferencia Más Allá del Crecimiento será un espacio de deliberación democrática por un nuevo modelo económico que tenga como base el cuidado de las personas y el planeta. El resultado que se busca es sentar las bases de un nuevo pacto social que nos ayude a superar la dependencia que tiene nuestra economía del crecimiento económico y de relaciones globales desiguales, lo que supone atender la crisis ecosocial actual en sus diversas dimensiones y hacer posible una vida digna para todas las personas dentro de los límites planetarios.
| etiquetas: economía , recursos naturales , cambio climático
Ya hemos demostrado sobradamente nuestra capacidad para acabar con las condiciones para nuestra vida por las malas (guerra nuclear) y por las buenas (seguir haciendo lo mismo de siempre).
Hay que demostrar que podemos vivir todos juntos de manera sostenible, y para eso hay que inventar una nueva forma de organización y un nuevo estilo de vida.
La primera regla del capitalismo es quedarte con el capital de los demás con el menor esfuerzo posible.
Un ejemplo son las residencias de ancianos, curiosamente todas gestionadas por fondos de inversión y con cuotas que no se pueden cubrir con un smi. Luego vemos en las noticias día sí y día también algún escándalo de comida podrida o de maltratos. Por no hablar de cómo dejaron a ancianos morirse y pudrirse en sus camas.