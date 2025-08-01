La economía de guerra permanente

La industria de guerra no solo es un pilar de la industria estadounidense, sino un actor clave en la perpetuación de guerras externas, utilizando pretextos falsos para justificar intervenciones que cuestan numerosas vidas humanas. Millones de muertes, como las de los niños irakíes, de lo que es ya una economía de guerra permanente. Las empresas de armamento impulsan las “guerras por elección propia” en Afganistán, Irak, Siria, Libia y Ucrania para mantener un “estado de guerra permanente”.
| etiquetas: eeuu necesita guerras , genocidios e industria de la guerra
"El complejo militar industrial estadounidense es un fenómeno característico del capitalismo monopolista de Estado en la posguerra, de fusión de las grandes empresas fabricantes de armamento con las instituciones públicas."
Esta fusión tiene un peso económico colosal, generando enormes ganancias a la vez que promueve intervenciones militares externas, a menudo justificadas con pretextos “humanitarios”, a pesar de que han causado millones de víctimas civiles, como durante el bloqueo y posterior… » ver todo el comentario