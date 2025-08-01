La economía de guerra permanente

La industria de guerra no solo es un pilar de la industria estadounidense, sino un actor clave en la perpetuación de guerras externas, utilizando pretextos falsos para justificar intervenciones que cuestan numerosas vidas humanas. Millones de muertes, como las de los niños irakíes, de lo que es ya una economía de guerra permanente. Las empresas de armamento impulsan las “guerras por elección propia” en Afganistán, Irak, Siria, Libia y Ucrania para mantener un “estado de guerra permanente”.