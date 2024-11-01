edición general
Ecologistas exigen al Principado que haga pública la necropsia del lobo hallado muerto en Teverga

La Coordinadora Ecologista de Asturias exige que se abra una investigación y alertan de la presencia de venenos en el parque de Las Ubiñas-La Mesa

3 comentarios
#3 Astur_ *
#2 y cualquiera con dos dedos de cabeza
Si a ustedes el Estado no les puede indemnizar lo que los lobos destruyen en sus ganaderías, ustedes no solamente tienen el derecho sino la obligación de destruir esos lobos
"Aconsejaba a los pastores que, si sufrían ataques confirmados de lobos, acudieran a las autoridades (entonces el ICONA) para organizar batidas controladas y legales"
#1 Astur_
eso ya lo dijo Félix Rodríguez de la Fuente, pero esa parte del video, se la saltan....
.
Félix Rodríguez de la Fuente defendía una postura pragmática que buscaba el equilibrio entre la conservación del lobo y la supervivencia del mundo rural. Para él, la convivencia no era una cuestión de idealismo ciego, sino de gestión y justicia social.
Sus planteamientos clave sobre convivencia y control fueron:
1. El derecho a la defensa del ganadero
Félix era tajante: si el Estado no protegía al…   » ver todo el comentario
Shuquel #2 Shuquel
#1 Me imagino que Félix estaría en contra de los venenos
