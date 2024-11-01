·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14768
clics
El desarrollador de la app de Uber Eats tiene algo que contarte
8127
clics
Esta autocaravana de BYD tiene tres pisos y despliega una terraza en el techo en 5 segundos. Es 11.000 euros más barata que una California
8499
clics
Primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos
4569
clics
Trump viola la soberanía de los países como si fueran niñas
4892
clics
La guerra es un latrocinio
más votadas
579
Dinamarca considera a Estados Unidos como una potencial amenaza a su seguridad
502
"Intentarán acusarme de narcotraficante" - Hugo Chávez y los planes de EEUU contra Venezuela
425
Si te gustó lo de Venezuela, te encantará lo de Groenlandia
429
Trump exige a Delcy Rodríguez “acceso total al petróleo de Venezuela”
458
Suben a 80 los muertos tras incursión militar de EE. UU. en Venezuela
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
8
clics
Ecologistas exigen al Principado que haga pública la necropsia del lobo hallado muerto en Teverga
La Coordinadora Ecologista de Asturias exige que se abra una investigación y alertan de la presencia de venenos en el parque de Las Ubiñas-La Mesa
|
etiquetas
:
lobo
,
teverga
,
ecologistas
,
asturias
3
1
0
K
58
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
58
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Astur_
*
#2
y cualquiera con dos dedos de cabeza
Si a ustedes el Estado no les puede indemnizar lo que los lobos destruyen en sus ganaderías, ustedes no solamente tienen el derecho sino la obligación de destruir esos lobos
"Aconsejaba a los pastores que, si sufrían ataques confirmados de lobos, acudieran a las autoridades (entonces el ICONA) para organizar batidas controladas y legales"
0
K
13
#1
Astur_
eso ya lo dijo Félix Rodríguez de la Fuente, pero esa parte del video, se la saltan....
.
Félix Rodríguez de la Fuente defendía una postura pragmática que buscaba el equilibrio entre la conservación del lobo y la supervivencia del mundo rural. Para él, la convivencia no era una cuestión de idealismo ciego, sino de gestión y justicia social.
Sus planteamientos clave sobre convivencia y control fueron:
1. El derecho a la defensa del ganadero
Félix era tajante: si el Estado no protegía al…
» ver todo el comentario
0
K
13
#2
Shuquel
#1
Me imagino que Félix estaría en contra de los venenos
0
K
12
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Si a ustedes el Estado no les puede indemnizar lo que los lobos destruyen en sus ganaderías, ustedes no solamente tienen el derecho sino la obligación de destruir esos lobos
"Aconsejaba a los pastores que, si sufrían ataques confirmados de lobos, acudieran a las autoridades (entonces el ICONA) para organizar batidas controladas y legales"
.
Félix Rodríguez de la Fuente defendía una postura pragmática que buscaba el equilibrio entre la conservación del lobo y la supervivencia del mundo rural. Para él, la convivencia no era una cuestión de idealismo ciego, sino de gestión y justicia social.
Sus planteamientos clave sobre convivencia y control fueron:
1. El derecho a la defensa del ganadero
Félix era tajante: si el Estado no protegía al… » ver todo el comentario