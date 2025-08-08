Ecologistas denuncian la «inconstitucionalidad» de la reforma de Biodiversidad de La Rioja

Ecologistas en Acción ha presentado ante el Defensor del Pueblo una queja solicitando que interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional a la reforma de la Ley de Biodiversidad de La Rioja. Esta entidad ha recordado cómo el Parlamento de La Rioja aprobó, el pasado 22 de mayo y a instancias del Gobierno riojano, la reforma de la Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural de La Rioja elaborada en la pasada legislatura, según recoge Europa Press. Esta reforma, para Ecologistas en Acción, es «contraria al interés general de las riojanas y
Sectarismo en estado puro.
...Ha citado que se cambian de Listado a ‘Registro’ Riojano de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, lo que es “contrario” a la norma estatal y se desprotegen 242 especies riojanas.
“Esta ley desnaturaliza el Listado Riojano de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, cambiando su denominación a la de ‘Registro’ y eliminando del mismo cientos de especies sin seguir el procedimiento reglado”, ha resaltado.