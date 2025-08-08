Ecologistas denuncian la «inconstitucionalidad» de la reforma de Biodiversidad de La Rioja

Ecologistas en Acción ha presentado ante el Defensor del Pueblo una queja solicitando que interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional a la reforma de la Ley de Biodiversidad de La Rioja. Esta entidad ha recordado cómo el Parlamento de La Rioja aprobó, el pasado 22 de mayo y a instancias del Gobierno riojano, la reforma de la Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural de La Rioja elaborada en la pasada legislatura, según recoge Europa Press. Esta reforma, para Ecologistas en Acción, es «contraria al interés general de las riojanas y