edición general
7 meneos
6 clics
Los ecologistas acusan al Principado de «dar la puntilla» al salmón en Asturias

Los ecologistas acusan al Principado de «dar la puntilla» al salmón en Asturias

La coordinadora asegura que se ha pasado a capturar apenas 130 peces y que su desaparición es un «hecho incuestionable»

| etiquetas: salmón , asturias , psoe , ecologistas , desaparición
5 2 0 K 94 actualidad
6 comentarios
5 2 0 K 94 actualidad
alcama #3 alcama
Genocidio
1 K 13
#5 Suleiman
Lo han exprimido tanto, que al final....
0 K 13
#6 fremen11
Es lo que tiene que todo el mundo quiera comer salmón en los restaurantes de Asturias..... :troll: :troll:
0 K 10
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
Que gran problema centenario tenemos con el cretinismo campestre en este pais
0 K 8
alcama #1 alcama
Maldita Ayuso
0 K 5
woody_alien #2 woody_alien
#1 Se iban a extinguir igual.
0 K 12

menéame