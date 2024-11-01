Ecologistas en Acción y el fondo para la protección del lobo ibérico instan a la Junta de Extremadura a que adopte un plan para la recuperación del lobo en la región

Antes de que se eliminara a los lobos en la región, la última manada en Extremadura constaba de 9 ejemplares y fue observada y seguida por los Agentes del Medio Natural de la zona, desde 1985 hasta 1987, en la provincia de Badajoz, en la Sierra de San Pedro. Este grupo familiar junto a otros ejemplares que habitaban en la parte cacereña de esa misma sierra (Sierra de Santiago y Valencia de Alcántara, en el límite con la Serra de São Mamede en Portugal), fueron eliminados paulatinamente de forma ilegal mediante venenos o caza furtiva.