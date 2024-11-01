Echan a los peligrosos delincuentes del bloque ocupado de la ronda Ferran Puig de Girona: "Riesgo inminente"

A primera hora de la mañana de este lunes, 27 de abril, los Mossos d'Esquadra han empezado a desalojar el problemático bloque ocupado de la ronda Ferran Puig de Girona, donde peligrosos delincuentes malviven desde hace meses, poniendo en peligro al resto de vecinos con episodios muy violentos, como la pelea entre una decena de estos ocupas, a finales de marzo, un enfrentamiento entre individuos de origen magrebí y otros de latinoamericano.