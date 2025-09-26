ECAP:La academia que prepara a opositores de forma gratuita

La Escuela Ciudadana de Administración Pública nació con la idea de romper los sesgos que todavía frenan a tantas personas a la hora de prepararse una oposición tanto por su nivel económico, ubicación territorial o capital social
Está claro que querían que en el examen querían sacar el tope para que en el concurso de méritos ganase el que alguien quería que ganase.
(Yo diría que en el examen completo hay preguntas aún peores que las que ahí se comentan)
Ese no es el problema, es el precio de cualquier master normalucho o poco más que la matrícula de un curso universitario. El problema de estudiar oposiciones es pretender hacerlo a tiempo completo, y estar meses o años sin ingresos. O decidir tener un empleo a medio gas compaginable con el estudio, lo que implica renunciar a una carrera profesional al menos durante ese tiempo.