El Ebro se está llenando de langostinos café, una especie invasora que cada vez nos vamos a encontrar más en el plato
Cuando un pescador de Vinaròs llega a la lonja con su captura del día, cada vez encuentra más ejemplares de un crustáceo que no debería estar ahí
etiquetas
langostino
invasor
ebro
mediterráneo
#1
kreator
bueno, si se comen...
0
K
10
#4
josde
#1
Si es comestible y se puede comercializar
0
K
20
#2
ZamoraBigote
Comienzo y final de la comida en un solo producto. Un adelanto.
1
K
22
#3
Supercinexin
Deliciosos productos del mar. Ahora con más metales pesados.
3
K
51
#5
Catacroc
Espero un articulo "La patata, ese producto que nos han invadido desde las americas y que ahora nos quieren poner en todos los menus".
1
K
30
#6
ElmaEscobar
#5
El aguacate...
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
