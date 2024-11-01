edición general
El Ebro se está llenando de langostinos café, una especie invasora que cada vez nos vamos a encontrar más en el plato

Cuando un pescador de Vinaròs llega a la lonja con su captura del día, cada vez encuentra más ejemplares de un crustáceo que no debería estar ahí

comentarios
kreator
bueno, si se comen...
josde
#1 Si es comestible y se puede comercializar
ZamoraBigote
Comienzo y final de la comida en un solo producto. Un adelanto.
Supercinexin
Deliciosos productos del mar. Ahora con más metales pesados.
Catacroc
Espero un articulo "La patata, ese producto que nos han invadido desde las americas y que ahora nos quieren poner en todos los menus".
ElmaEscobar
#5 El aguacate...
