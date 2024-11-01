EasyJet abre en Barcelona su hub digital en Europa y crea una treintena de puestos de trabajo [CAT]

EasyJet ha elegido Barcelona para instalar su primer hub digital en Europa. La aerolínea británica considera que la ciudad cuenta con la infraestructura y el talento necesarios para crear su centro de innovación y desarrollo tecnológico. Este miércoles comenzará el proceso de selección de una treintena de perfiles profesionales en ingeniería, IA y marketing, y se prevé que en febrero ya pueda comenzar a funcionar. Se ubicará en el distrito 22@. La decisión de situar el centro en Barcelona es una muestra clara de su apuesta por Cataluña
