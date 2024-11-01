El duro testimonio de Ricardo Arroyo: "Llevo ingresado casi dos años. Voy pagando unos 3.000 al mes"

Ricardo Arroyo (75 años), que dio vida a Vicente Maroto en la serie 'La que se avecina' y a Higinio Heredia en 'Aquí no hay quien viva', ha revelado el complicado momento por el que está pasando. El intérprete ha estado acostumbrado al éxito de audiencias durante años. Y es que ambas ficciones le hicieron llegar a lo más alto. Tocó el cielo, pero tras tantas grabaciones, horas de ensayo y estrenos, el intérprete catatán está totalmente agotado.