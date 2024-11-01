El duro testimonio de Ricardo Arroyo: "Llevo ingresado casi dos años. Voy pagando unos 3.000 al mes"

Ricardo Arroyo (75 años), que dio vida a Vicente Maroto en la serie 'La que se avecina' y a Higinio Heredia en 'Aquí no hay quien viva', ha revelado el complicado momento por el que está pasando. El intérprete ha estado acostumbrado al éxito de audiencias durante años. Y es que ambas ficciones le hicieron llegar a lo más alto. Tocó el cielo, pero tras tantas grabaciones, horas de ensayo y estrenos, el intérprete catatán está totalmente agotado.
| etiquetas: salud mental , estres , enfermedad
www.youtube.com/watch?v=WLvrApccKN8
Alberto Caballero es sobrino de José Luis Moreno, el dueño de la productora.
Es alucinante, comentaba que el ritmo de trabajo que imponía José Luis Moreno era infernal, que ellos entregaban las cintas para emitir el mismo día sin poder visionarlas, que su tío (José Lúis Moreno) solo pedía hacer mas capítulos, que los guionistas estaban a punto de colapso,… » ver todo el comentario
Lo único que le hacía sombra a T5 en audiencias (en su época) era ANHQV de A3 ... le superaba en audiencias
Paolo Vasile, el boss de T5 compró los derechos de ANHQV a José Luís Moreno, pero sin ganas de que funcionase. Lo compró por joder a A3, para quitarle la serie.
Paolo Vasile quería quitarle la serie a A3, y José Luís Moreno quería mas dinero ... y los actores / actrices, guionistas, directores, productores ... jodidos.
Lo que pasa, es que LQSA funcionó.