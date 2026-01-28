La dupla Brea-Calvo funciona

Vale que es un torneo de estos catalogados como exhibición, vale que no hay puntos en juego, que es un capricho de gentes más que pudientes que tienen equipos y quieren pelear por la gloria, el honor, la victoria o simplemente mofarse de sus rivales, pero desde el buen rollo. Vale que incluso las parejas sean "de mentiras", que no oficiales. Pero lo que sí se puede decir es que, ante una hipotética formación de la pareja Delfina Brea y Martina Calvo en el circuito profesional, ambas podrían resultar letales. Habrá que esperar, de momento...