Duolingo creyó que la IA era su aliada. GPT-5 acaba de demostrar que puede ser su competencia mortal

Duolingo se hunde en bolsa. A principios de junio su acción rondaba los 525 dólares, pero ahora su valor se ha desplomado hasta los 325 dólares, un 38%. No está del todo claro qué ha provocado esta debacle, pero tenemos una sospechosa clara: la IA.
Duolingo está muerto
Es como el que dice que borracho se habla mejor inglés, es solo una percepción subjetiva y no es un buen consejo aunque haga gracia. El alcohol no se puede considerar una ayuda a la hora de pronunciar inglés.
Si en Duolingo el temario te lo prepara una AI sal corriendo de allí porque además de gastar tu tiempo vas a aprender mierdas pinchadas en un palo generadas por una AI barata y guay.
Las academias de idiomas y traductores están muertos.