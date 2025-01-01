edición general
Duolingo creyó que la IA era su aliada. GPT-5 acaba de demostrar que puede ser su competencia mortal

Duolingo se hunde en bolsa. A principios de junio su acción rondaba los 525 dólares, pero ahora su valor se ha desplomado hasta los 325 dólares, un 38%. No está del todo claro qué ha provocado esta debacle, pero tenemos una sospechosa clara: la IA.

Le salió el tiro por la culata...
Con la IA puedes hablar en otro idioma y practicar conversaciónes reales, te repite y se adapta a tu ritmo. Te corrige...

Duolingo está muerto
#2 Conversaciones reales no son, porque una AI inventa esas conversaciones y no son más que conversaciones artificiales, no es hablar con nativos aunque se venda así.
Es como el que dice que borracho se habla mejor inglés, es solo una percepción subjetiva y no es un buen consejo aunque haga gracia. El alcohol no se puede considerar una ayuda a la hora de pronunciar inglés.
#6 A mí en los iueséi me entendían mejor con la boca llena de plumcake, percepción subjetiva también, supongo :-)
#6 En Duolingo tambien son conversaciones artificiales.
Se habla de que la AI va a destruir muchos empleos sustituyéndolos por máquinas, pero lo que va a destruir son empresas por incompetentes, por dejar en manos de un pollo sin cabeza lo que antes hacían personas.
Si en Duolingo el temario te lo prepara una AI sal corriendo de allí porque además de gastar tu tiempo vas a aprender mierdas pinchadas en un palo generadas por una AI barata y guay.
Pues espero que no sea mortal, porque no tengo interés en usar inteligencias artificiales para todo.
To dejé de usarlo porque el buho era muy pesao y ya me estaba dando miedo. Esa obsesion conmigo no era sana
Dentro de 4 días tendremos auriculares que escucharán cualquier idioma y te lo traducidarán a tu idioma nativo. De hecho ya hay alguno en el mercado.
Las academias de idiomas y traductores están muertos.
#9 El vodka es fuerte y la carne está podrida.
