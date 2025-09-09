edición general
Los dueños de restaurantes y bares critican la prohibición de fumar en terrazas de Sanidad: "Es incomprensible"

El sector del tabaco también denuncia el contenido del anteproyecto de la ley

YeahYa
Siempre que hay una ley antitabaco sale el mismo artículo. Debe ser un copia y pega del mismo hostelero que nunca se deja de quejar...
10
Sandman
#1 Me has recordado a cuando gobernaba Carmena en Madrid, que siempre recogían las declaraciones del representante de la "Asociación de Comercios y Hosteleros de Madrid" o algo así, quejándose de las medidas de la alcaldesa y de cómo iba a afectar el comercio... y luego resultó que ese representante era el único miembro de dicha asociación, y que estaba vinculado a Esperanza Aguirre y el PP xD xD
1
DonaldBlake
#1 Es tal y como tú dices, y mira que la primera vez puedes llegar a entender que les de miedo un cambio tan radical. Pero, ya han comprobado que la gran mayoría de la gente va más a gusto ahora que antes, ¿cómo se les ocurre salir con las mismas gilipolleces?
1
Dramaba
#8 Es que igual la gente se plantea ir con sus hijos a terracear e igual harían más caja y todo...
0
devilinside
#13 Como exempleado de hostelería te digo que los niños no son buenos clientes de hostelería. Una fanta por crío y van servidos, y no compensa las molestias que generan al personal y a otros clientes.
1
Dramaba
#20 Mmmmmmmm. Sí, puede ser que compense más los clientes fumadores que los críos. Se fuma en silencio y eso no está "pagao". xD
1
Tontolculo
#1 tendrán que subir las cervezas 1 euro más porque patatas
1
DayOfTheTentacle
#10 a bueno, si dan patatas compensa.
0
Aergon
#15 Menos las de bolsa porque meten mas aire que patatas.
0
TikisMikiss
#19 Bueno, "aire"... en realidad es nitrógeno.
0
Dramaba
#1 Bueno, no lo creo. Hosteleros que se quejen "porloquesea" deben ser prácticamente todos...
0
MiguelDeUnamano
La enésima catástrofe que amenaza a los hosteleros. La presidenta de alguna CAM ya estará pensando cómo destinarles ayudas, es previsible que la Xunta también dé nuevas ayudas a los cazadores.
2
Barriales
Como cuando se prohibió fumar dentro. Era la hecatombe!!!! Cerrarían la mitad de los bares y restaurantes.
2
Thornton
Si no se puede fumar en las terrazas la gente tendrá la boca más libre para comer, beber y decir cuñadeces.
1
Josecoj
Incomprensible es tener que tragarte el humo de otro mientras estás comiendo
2
pazentrelosmundos
#3 bueno a ver cómo fumadora que no le gusta fumar en medio de gente y tiendo a ponerme en donde no moleste.
Hay miles de terrazas al lado de la carretera, a veces incluso en la propia carretera donde antes era aparcamiento.
Sano, sano tampoco es.
1
Aergon
#6 Apuesto a que habrá en las que se pueda fumar sin problemas, sobretodo a ciertas horas.
Además no es lo mismo vigilar o multar porque se fuma dentro de un bar o hacerlo en la calle donde esté la terraza. Veo una aplicación bastante laxa de la norma salvo en municipios donde dediquen policias en exclusiva a ello.
0
pazentrelosmundos
#21 va, si en realidad me da igual. Ni se va a hundir la hostelería, ni será el fin del mundo.
No me gusta la chorrada peregrina recurrente de: tratarte el humo del otro.
Me parece pocho e incosistente.
0
fareway
¿El sector del tabaco? Oh, pobres...
1
Gry
También iban a quebrar cuando prohibieron fumar dentro. :hug:
0
DayOfTheTentacle
Que lo prohiban ya
1
TripleXXX
#12 Después de haberlo dejado treinta años he caído de la forma mas tonta.
No cuento el día para que lo limiten a chambaos como los de muchos aeropuertos. Aún no fumo mucho pero seguro que sería un gran revulsivo para dejarlo del todo.
0
Aergon
#18 La nicotina es poco recreativa, mas bien es relajante y tampoco mucho. Sobretodo quita el hambre y a veces puede marear al superar la dosis habitual.
0
Jakeukalane
Ya está bien de hijos de puta fumadores.
Lo primero que tendrían que hacer es triplicar los impuestos del tabaco y legalizar la marihuana. También con impuestos elevados.
0
TripleXXX
#14 Es la droga mas gilipollezca del mundo y, que conste, que caen cuatro o cinco al dia en reuniones sociales, pero ni coloca, ni nada, solo te quita las ganas.
Del género tonto.
0
luckyy
Esto es un déjà vu de estos hijos de puta.
A ver si vuelve el tontoelculo que repartía puros en Preciados
0
Samaritan
Yo primero les haría poner unos paneles separadores de cristal en la terraza. :troll:
0

