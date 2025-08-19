edición general
Los dueños de los patinetes deberán contratar un seguro a partir del próximo enero

Los dueños de los vehículos de movilidad personal (VMP), entre los que se encuentran los patinetes, tendrán que contratar a partir del próximo enero una póliza de responsabilidad civil para poder circular. Así lo aprobó recientemente el Congreso de los Diputados, a través de una modificación de la Ley de Seguros de Automóviles. El cambio legislativo también supondrá la creación de un registro de los propietarios de estos dispositivos en la Dirección General de Tráfico (DGT) en los próximos meses.

Drebian #1 Drebian *
Va a ser gordas las multas ahora por circular sin seguro, o dos en el mismo patinete, o por las aceras... Visto lo visto, me parece bien.

Edito: aunque le vería más sentido que tengan que disponer de algún tipo de licencia que les obligue a conocer el código de circulación. Más importante que pagar a una aseguradora vampira
4 K 65
pepel #4 pepel
Ya ha salido varias veces este aviso pero lo que hace falta es que haya una vigilancia y sanción efectivas. No sirve con hacer una ley para que luego duerma en un cajón.
3 K 49
#9 Grandpiano
#4 Me imagino que la "vigilancia" consistirá simplemente en pedir el seguro en los accidentes que se produzcan.
0 K 7
Connect #3 Connect
Patinetes eléctricos! Todavía los crios pueden ir sin pagar un seguro por divertirse en el parque....
1 K 27
#2 _219
Mucho han tardado, en Alemania las bicicletas necesitan seguro.
0 K 11
#6 soberao *
#2 No se aplica a bicicletas normales ni a las eléctricas con asistencia al pedaleo y límite de velocidad de 25 km/h. www.reddit.com/r/germany/comments/xxba30/bicycle_insurance_in_germany/
0 K 15
Mildranx #8 Mildranx
El tema no es que tengan seguro de rc, que aunque discutible (porque las bicis eléctricas están exentas), entra dentro de lo medianamente razonable, lo que no es razonable es que tenga que ser un rc de 6.450.000 como dice la norma, eso va a ser un seguro muy caro ya que se trata de una cifra enorme ( a parte de que al entrar ahora el seguro también en la órbita del consorcio, también hay que pagar el correspondiente porcentaje). Hasta ahora la mayoría de seguros de patinete tenían de coberturas entre 100.000 y 200.000 €. Y no va a valer con el "seguro de hogar"....
0 K 10
eltercerhombre #5 eltercerhombre
No se si podrá leerse, pero en Palma se está aplicando: www.diariodemallorca.es/palma/2025/08/19/ordenanza-civica-palma-ceba-p
0 K 9
p3riko #7 p3riko
al igual que con las vespinos (ciclomotores de 50cc), deberían de regular los patinetes ELECTRICOS de igual manera. con su matricula, con una licencia (que no permiso) y su seguro. que no es para impedir que lo usen, es para que se regule mejor el uso y no ver a patinetes a mas de 25km pasando por un paso de cebra para hacer un cambio de sentido. que no son pocos los que casi me llevo por delante.
0 K 9

